Un policier retrouve un chiot terrifié dans une maison abandonnée et s’assure qu’il reçoive une seconde chance de bonheur

Quand l’équipe du refuge Stray Rescue of St. Louis a décroché cet appel des forces de l’ordre, personne n’imaginait la scène déchirante qui les attendait : au milieu d’une maison abandonnée, un minuscule chiot terrifié, seul survivant d’un drame. Ils ignoraient également que ce petit rescapé allait vivre une incroyable renaissance.

Dans le Missouri (États-Unis), les journées du refuge Stray Rescue of St. Louis (SRSL) sont rythmées par des appels à l’aide qui se ressemblent souvent. Jusqu’à ce qu’un coup de téléphone de la police locale au milieu de l’hiver glace d’effroi les membres de son équipe…

Une intervention déchirante

Comme le rapporte The Dodo, la police avait été appelée pour intervenir dans une maison abandonnée, remplie de souvenirs. Sur place, 3 animaux autrefois choyés avaient été laissés seuls depuis un certain temps et malheureusement, un oiseau et un chien n’avaient pas survécu à cette tragédie. Mais au milieu des débris, les policiers ont tout de même découvert un petit chiot brun seul et terrifié.

Immédiatement alertée par cette situation bouleversante, l’équipe de sauvetage de SRSL s'est précipitée sur les lieux pour mettre en sécurité le petit survivant qu'ils ont nommé Gilligan.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

« Nous avons recueilli ce petit chiot apeuré », a écrit SRSL sur les réseaux sociaux. « Tout va bien, petit ange, tu es enfin en sécurité. »

Incroyablement maigre et traumatisé par cette épreuve, le petit chien était toutefois en assez bonne santé pour être confié à une famille d’accueil aimante qui l’aida à se remettre et à guérir.

De la peur à la joie

Dès qu’il a posé les pattes dans sa nouvelle maison, Gilligan a commencé à explorer avec curiosité. « Il se sent comme chez lui », ont écrit Angela et Charlie David, les parents d'accueil du toutou, à SRSL dans un message Facebook . « S'il n'est pas sur nos genoux, il observe tout. »

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Petit à petit, Gilligan est redevenu un chiot insouciant et a retrouvé confiance en l’humain. « Il est à l'aise avec nous et son état s'est incroyablement amélioré », a écrit le couple. « Il est maintenant plein d'énergie, adore les promenades, mange bien et joue. »

Dix jours après son sauvetage, Gilligan avait presque doublé de poids, retrouvant sa force et son énergie, et semblait véritablement renaître.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Lorsqu'il a fallu lui trouver une famille pour la vie, ses parents d'accueil ont décidé qu'il était déjà à sa place. Pour le plus grand bonheur de tous, Angela et Charlie ont en effet adopté Gilligan, maintenant appelé Paco.

Ce soir-là, le petit chien a célébré son nouveau départ avec un festin gourmand avant de se blottir contre sa nouvelle famille. Comblé, il goûtait enfin au bonheur — un sentiment partagé par ses adoptants, entièrement conquis par ce petit compagnon aussi doux que courageux.