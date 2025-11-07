Dans une maison laissée à l’abandon, 2 chiennes malades retrouvent l'espoir grâce à leurs sauveteurs

Les membres d’un organisme de protection animale ont été stupéfaits en allant enquêter sur une propriété après un signalement. Sur place, ils ont découvert une chienne proche de rendre son dernier souffle et malheureusement, elle n’était pas seule. Un deuxième chien a été localisé au sous-sol. Un sauvetage en urgence a alors été mis en place.

Des membres de la Société de Pennsylvanie pour la prévention de la cruauté envers les animaux, aux États-Unis, ont découvert, malgré eux, la maison de l’horreur. En se rendant sur une propriété, ils ont trouvé 2 chiennes totalement livrées à elles-mêmes et sur le point de décéder. Leur professionnalisme et leur rapidité ont offert l’espoir d’obtenir une nouvelle vie à celles-ci.

« 2 chiens. Même maison. Tous les 2 sur le point de perdre la vie », voici le constat qu’ont fait les sauveteurs en découvrant les pauvres chiennes sur la propriété. La première, Bailey, se trouvait dans le jardin. Même si une clôture la séparait des bienfaiteurs, ces derniers ont tout de suite vu qu’elle avait besoin d’aide : « Ils ont sauté la barrière et lui ont porté secours », témoignait l’organisme.

Pennsylvania SPCA / Facebook

Un état catastrophique

La pauvre n’avait que la peau sur les os, à tel point qu’elle n’avait même plus l’énergie nécessaire pour se mouvoir, ni pour aboyer : « Elle haletait lourdement et s'effondrait sous son propre poids ». Tristement, elle attendait la fin, car elle n’avait aucune autre possibilité. Et Bailey n’était pas la seule à subir cet horrible sort.

Au sous-sol de la propriété se trouvait une autre chienne, Faith. Elle était enfermée dans une cage et, comme sa congénère, était livrée à elle-même. Le quadrupède avait une patte blessée qui a dû être amputée par la suite. De manière générale, les 2 étaient en très mauvais état de santé à cause de leur sous-poids et de multiples infections, entre autres.

Un nouveau départ prometteur

En les récupérant, les sauveteurs ont gardé l’espoir qu’ils pourraient leur offrir une nouvelle vie. Comme le rapportait le Miami Herald , les chiennes sont désormais en voie de guérison après des soins continus : « Faith apprend à marcher sur 3 pattes. Bailey reprend des forces chaque jour », partageaient-ils.

Aux petits soins pour elles, ces derniers tentent également de les guérir de leurs blessures psychologiques en leur offrant l’amour qu’elles n’avaient jamais reçu.