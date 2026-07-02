Enlevé devant chez lui par une inconnue, un chien sénior est retrouvé 2 mois plus tard et 1600 km plus loin grâce à sa puce

Après plusieurs semaines d’inquiétude, la trace d’Apollo a finalement mené sa famille à plus de 1 600 kilomètres de son domicile. Le croisé Shih Tzu de 13 ans a été identifié grâce à sa puce dans un refuge de New York, où ses proches organisent désormais son retour tant attendu.

Un chien sénior emporté par une inconnue alors qu'il se trouvait devant chez lui a refait surface plusieurs semaines plus tard et très loin du domicile familial. Il a été identifié grâce à sa puce, rapportait ClickOrlando .

Le canidé en question est un croisé Shih Tzu de 13 ans répondant au nom d'Apollo. Le 25 avril 2026, peu après 19h locales, une femme au volant d'un 4x4 blanc s'était arrêtée devant la maison de Vera Josey, la maîtresse du quadrupède, dans le comté de Marion en Floride (Etats-Unis).



Vera Josey

La dame avait demandé à des voisins si l'animal appartenait à quelqu'un, avant de l'emmener. La scène avait été filmée par une caméra de surveillance.

Vera Josey et sa famille étaient désemparés. Elles étaient restées sans nouvelles d'Apollo jusqu'à ce mail surprenant, envoyé par la société en charge de l'identification par puce du chien. Via ce courriel, elle informait la propriétaire de l'animal que sa puce venait d'être scannée dans un refuge de Hempstead, à Long Island (New York).

Vera Josey n'en croyait pas ses oreilles… Son chien était à New York, à 1 600 kilomètres de là.

Il venait d'être retrouvé errant par un bon samaritain, qui l'avait emmené au poste de police avant son transfert au refuge. Il portait une médaille indiquant un autre nom, Yuri en l'occurrence.

« Hâte qu'il rentre à la maison »

Les retrouvailles ont été programmées pour le vendredi 26 juin. Il était, en effet, prévu que le mari de Vera Josey prenne l'avion pour New York et récupère Apollo chez un proche chargé d'aller le chercher au refuge.

Une cagnotte solidaire a été créée pour aider la famille à couvrir les dépenses liées au voyage.

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« Je voudrais savoir qui était la personne qui l’a pris, parce que ça nous coûte de le récupérer », a confié Vera Josey, qui se dit « juste excitée » et ayant « hâte qu'il rentre à la maison ».



Vera Josey

L’info Woopets : pourquoi un chien retrouvé peut-il porter un autre nom ou une autre médaille ?

Dans certains cas de vol ou de disparition prolongée, un chien peut être rebaptisé par la personne qui l’a recueilli ou qui le détient illégalement. C’est probablement ce qui s’est produit pour Apollo. Ce changement d’identité apparente complique souvent les premières vérifications, surtout lorsque l’animal n’est pas immédiatement identifié par ses papiers ou ses anciens accessoires.

Dans ce type de situation, la puce électronique reste la preuve d’identification la plus fiable et la plus reconnue. Contrairement à une médaille ou à un nom donné au hasard, elle est unique, infalsifiable et enregistrée dans une base de données officielle reliant directement l’animal à son propriétaire. C’est précisément ce qui a permis de confirmer l’identité d’Apollo malgré la confusion, et de lancer les démarches pour son retour auprès de sa famille.