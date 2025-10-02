La police arrête un voleur de voiture et découvre un chiot apeuré à bord, sa famille soulagée peut enfin le serrer dans ses bras

Un vol de voiture, une course-poursuite et… un chiot. Ce weekend aux Etats-Unis, une intervention policière a pris une tournure aussi surprenante qu’attendrissante lorsque les agents ont réalisé qu’un passager inhabituel se trouvait à bord du véhicule recherché.

Une course poursuite ayant eu lieu ce weekend dans le nord de l’Etat du Colorado, aux Etats-Unis, a débouché sur l’arrestation d’un voleur de voiture, mais aussi et surtout sur le sauvetage d’un passager inattendu qui a ensuite pu retrouver sa famille soulagée, rapportait CBS KKTV 11 le lundi 16 septembre.

Le matin du dimanche 14 septembre, le vol d’un véhicule venait d’être signalé au bureau du shérif du comté de Larimer (Larimer County Sheriff’s Office), ainsi qu’à la police autoroutière du Colorado (Colorado State Patrol). C’est justement une unité de cette dernière qui a fini par le repérer et l’intercepter.

Les forces de l’ordre n’avaient manifestement pas été informées d’un détail important ; le chiot des propriétaires de la voiture se trouvait à bord de celle-ci au moment du vol.



Larimer County Sheriff's Office / Facebook

Les membres de la Colorado State Patrol se sont donc lancés à la poursuite du véhicule. Ils ont été rejoints par les adjoints du shérif du comté de Larimer. Les policiers ont pu contraindre le conducteur à s’arrêter, puis l’ont cerné de manière à l’empêcher de repartir.

Bisous canins et retrouvailles

Après avoir procédé à l’arrestation du suspect, ils ont inspecté l’habitacle et ont été surpris d’y trouver le jeune canidé en question, tremblant de peur. Ils l’ont mis en sécurité et rassuré. Le chiot a sans doute réalisé qu’il n’était désormais plus en danger et s’est mis à lécher le visage de ses sauveurs, comme pour leur signifier sa gratitude.

“Le travail d’équipe et la tendresse d’un chiot suffisent à rendre une journée agréable !” peut-on lire sur la page Facebook du Larimer County Sheriff's Office. Une publication qui comprend des photos montrant le chiot dans les bras de ses nouveaux amis. Le rescapé à 4 pattes a été remis à sa famille peu après.

Cette intervention mouvementée se termine donc sur une note positive, mêlant efficacité policière et moment d’émotion. Grâce à la vigilance des forces de l’ordre, un voleur a été appréhendé et un chiot a pu regagner son foyer.

