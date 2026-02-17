Abandonnée sur la route et amputée d'une patte, cette chienne croque désormais la vie à pleines dents et enchaîne les voyages (vidéo)

Abandonnée, durement touchée, mais jamais brisée, cette chienne au regard lumineux force l’admiration. Son histoire, faite d’épreuves silencieuses et de petits miracles du quotidien, rappelle à quel point la bienveillance peut changer une vie.

Swiff, une magnifique femelle Husky Sibérien, n'a pas toujours eu la vie facile. Cette chienne avait, en effet, connu la déception et la peur liées à l'abandon, les dangers de l'errance et les conséquences d'une maladie grave. Malgré tout, sa joie de vivre et son énergie étaient restés intactes, tout comme sa confiance envers l'humain.



@swiffthehusky / TikTok

Découverte livrée à elle-même au bord d'une autoroute, elle avait été secourue et proposée à l'adoption. Elle a fini par trouver une famille aimante, auprès de laquelle elle continue de couler des jours heureux, loin de la souffrance et de l'angoisse qui marquaient son quotidien par le passé.

Grâce à ses humains, elle ne connaît que l'amour, le confort, la sécurité, les aventures et les découvertes. Récemment, elle a même eu droit à un voyage en avion. Une expérience que ses propriétaires ont filmée. La vidéo a été mise en ligne le 4 février 2026 sur le compte TikTok qui lui est dédié, « @swiffthehusky », et qui est suivi par plus de 2 300 followers.

Une lumière que rien ni personne ne peut éteindre

« J'aimerais tellement pouvoir envoyer cette vidéo aux personnes qui l'ont abandonnée au bord de l'autoroute », indique le texte incrusté.

On ne le voit pas dans la vidéo, puisqu'elle est tranquillement couchée entre 2 rangées de sièges, mais Swiff n'a que 3 pattes.

Elle a, en effet, dû se faire amputer d'une patte avant à cause d'un cancer. On peut d'ailleurs la voir, dans une autre vidéo (ci-dessous), rentrer à la maison après son hospitalisation. 4 mois plus tard, elle s'est remise à gambader dans le jardin comme si de rien n'était.

« Le cancer n'a pas réussi à éteindre sa lumière », peut-on y lire. Une phrase qui résume parfaitement la situation et souligne la formidable résilience dont cette chienne fait preuve.