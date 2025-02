Un pilote trouve du sens à son travail en rapatriant des animaux risquant l’euthanasie dans d’autres refuges

Jason Oliver, pilote de profession, est membre de l’organisme Pilots To The Rescue. Ce dernier transporte des animaux en détresse par voie aérienne d’un État d’Amérique à un autre. Récemment, l’association a permis le sauvetage d’une trentaine de boules de poils destinées à l’euthanasie.

Mettre les pensionnaires des refuges en sécurité est l’une des principales missions de l’organisation. Certains établissements pratiquent l’euthanasie, car les locaux sont surpeuplés. Alors, en partenariat avec d’autres associations, Pilots To The Rescue les emmène en lieux sûrs : « Des pilotes bénévoles transportent des animaux hors de situations critiques vers des endroits sûrs, sauvant ainsi des vies », lisait-on sur son site internet.

« La mission de Pilots To The Rescue est d'empêcher l'euthanasie des animaux à risque »

Plusieurs pilotes se sont portés volontaires pour mener à bien cette mission importante. Jason en fait partie et a récemment mis en sécurité 38 animaux, des chiens ainsi que des chats, promis à l’euthanasie. ABC News a précisé que les boules de poils avaient voyagé de refuges à New York (États-Unis), au New Jersey et en Pennsylvanie pour rejoindre 2 structures prêtes à les accueillir.

Ainsi, le centre animalier de Saint-Francis (Caroline du Sud) et Pet Orphans Miami ont fait un peu de place chez eux afin de recevoir les rescapés dans les meilleures conditions possibles. Le voyage de ces derniers s’est passé sans encombre et les boules de poils sont désormais en chemin vers leur nouvelle vie.

Une bonne action

Pour Suzanne Roman, directrice du centre animalier de Saint-Francis, ces sauvetages n’ont pas de prix : « Il n’y a rien de plus gratifiant que de pouvoir prendre en charge un animal qui a été maltraité, négligé, et sans aucune chance, il peut enfin changer complètement de vie », partageait-elle.

Jason, lui aussi, trouve beaucoup de sens à son action : « C'est vraiment spécial de pouvoir aider ces animaux à rejoindre leur foyer aimant pour toujours », affirmait-il. Espérons que chacun des 38 animaux trouvera sa maison pour la vie et pourra enfin tourner la page sur son passé.