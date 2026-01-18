Un petit garçon de 3 ans montre son amour pour ses chiens en leur organisant une soirée pyjama pleine de tendresse (vidéo)

Noah, 3 ans, est un petit garçon qui adore Noël et ses 2 chiens, Daphne et Millie, de magnifiques Dogues Allemands. Pour leur montrer tout son amour en cette période de fêtes, il a eu l’idée adorable de leur organiser une soirée pyjama juste sous le sapin ! Une tendre initiative que sa maman n’a pas manqué d’immortaliser en vidéo.

Il y a quelque temps, le petit Noah nous faisait déjà fondre avec le lien unique qu’il partage depuis sa naissance avec Daphne, le Dogue Allemand de la maison.

Aujourd’hui, le garçonnet est âgé de 3 ans et sa famille s’est agrandie avec l’arrivée de son petit frère Paxton et d’un nouveau Dogue Allemand, Millie.

© @the_oakie_dokie / TikTok

Toujours aussi proche de ses toutous, Noah a récemment eu une idée absolument adorable pour leur montrer son affection : organiser une soirée pyjama sous le sapin de Noël.

D’adorables préparatifs

Dans une vidéo TikTok relayée par PetHelpful, on assiste ainsi aux préparatifs de l’évènement. On découvre Noah en train de couvrir avec soin Daphne, déjà confortablement installée sur le canapé, avant de lui déposer un doux bisou sur la truffe.

© @the_oakie_dokie / TikTok

Le petit bonhomme décide ensuite de traîner le panier de Millie dans le salon, emportant ses jouets pour lui tenir compagnie. Il s’occupe même de leur mini sapin de Noël, avant de se glisser lui-même dans le lit avec un bon livre, prêt à passer une soirée magique aux côtés de ses 2 meilleures amies.

« Peut-être que la prochaine fois je serai une maman assez cool pour être invitée aussi ! », écrit avec humour Chloé Talbert, la maman du chérubin, en légende de la publication.

« C'est trop mignon »

Les préparatifs de Noah pour sa soirée pyjama avec Daphne et Millie ont fait craquer de nombreux internautes. Le sérieux du petit garçon les ont aussi bien fait rire !

A lire aussi : Confortablement installé dans son lit, cet homme lit une histoire à son Golden Retriever pour l'aider à s'endormir (vidéo)

© @the_oakie_dokie / TikTok

Des centaines de commentaires ont ainsi afflué sous la vidéo, avec des réactions amusantes comme celle de @Mutt in the Mitten : « Pas ton lit ! Il est strict, MDR ! », suivie de @Michelle Young : « Et stressé, haha ! ».

D’autres ont souligné la tendresse du moment : « Ce bisou sur le nez ! » ou « Trop mignon, et le fait que les chiens se laissent faire prouve qu’ils sont les meilleurs toutous ! ». Ce n’était probablement pas la première soirée pyjama de ce trio attachant, et nul doute que ce ne sera pas la dernière !