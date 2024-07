Partis pêcher sur un lac, ils découvrent 38 chiens de chasse perdus au milieu de l’eau et décident de les embarquer sur leur bateau

Ce jour-là, Bob Gist et son ami Brad Carlisle se faisaient une joie de partir pêcher sur le lac Grenada (Mississippi, États-Unis). Pour eux, c’était une sortie comme les autres jusqu’à ce qu’il fasse une étonnante découverte : des dizaines de chiens bloqués au milieu du lac. À la place des poissons, ce sont donc des toutous que les 2 amis ont finalement ramenés dans leur bateau.

Réputé pour ses Mariganes noires (Pomoxis nigromaculatus), le lac Grenada près de Memphis dans le Mississippi (États-Unis) attire chaque année de nombreux pêcheurs. Bob Gist, originaire de l’Arkansas, et son ami Brad Carlisle du Tennessee, en font partie. Lors d’un déplacement dans la région, ils ont en effet voulu s’offrir une partie de pêche sur le lac. Comme le rapporte People, Bob et Brad ne s’attendaient vraiment pas à l’improbable prise qu’ils allaient faire ce jour-là…

De drôles de poissons…

C’est peu de temps après avoir quitté la rive en compagnie de leur guide de pêche Jordan Chrestman que le petit groupe est tombé avec stupéfaction sur une scène surréaliste. Au milieu du lac, à près de 2 kilomètres du rivage, 3 douzaines de chiens faisaient du surplace dans l’eau, incapables de retourner à terre.

© Google Maps

Les pauvres toutous qui portaient des colliers radio coûteux et affichaient des marques de peinture sur le dos semblaient complètement perdus. Lorsque les 3 hommes ont compris que les chiens étaient en détresse, ils sont immédiatement passés à l’action.

Une pêche inattendue

Les pêcheurs ont dirigé leur bateau vers le groupe de toutous en danger et ils ont commencé à remplir l’embarcation. Déboussolés, les animaux nageaient alors dans toutes les directions. « Ils étaient perdus. […] De la façon dont leurs têtes étaient dans l’eau, il n’y avait aucun moyen qu’ils puissent voir le rivage », a expliqué Bob Gist. Après avoir chargé 27 chiens dans leur bateau et les avoir déposés en sécurité sur la rive, les sauveteurs improvisés sont retournés chercher les 11 autres.

© Katy Rohrscheib / Facebook

Ces 38 toutous faisaient partie d’une « Fox Run » (chasse au renard) et ils ont été distraits par un cerf qui a sauté dans le lac pour le traverser. Les chiens l’ont suivi, mais ils se sont tellement éloignés qu'ils ont perdu de vue la ligne de rive. Ils ne savaient plus vers où nager et ils sont restés bloqués dans le lac pendant au moins 45 minutes à une heure.

De leur côté, leurs maîtres qui n’avaient pas d’embarcation à leur disposition, ne pouvaient pas aller les récupérer. Ils ont donc été très reconnaissants envers ce trio de bons samaritains d’avoir sauvé la vie de leurs toutous.

© Katy Rohrscheib / Facebook

« Nous avons sauvé tous les chiens que nous avons vus », a déclaré avec humilité Bob Gist qui se souviendra certainement longtemps de cette partie de pêche qui s’est transformée en sauvetage héroïque !