Une association et des pilotes bénévoles sauvent un nouveau groupe de 28 chiens par les airs pour leur dernière collaboration de l'année

Depuis plusieurs années, les pilotes bénévoles de Dog Is MyCopilot et l’association Street Dog Hero font traverser l’ouest des Etats-Unis à des chiens promis à l’euthanasie pour leur offrir un second souffle. Le dernier sauvetage en date a eu lieu hier.

Les pilotes au grand cœur de Dog Is My CoPilot et l’association de protection animale Street Dog Hero continuent de sauver ensemble de précieuses vies canines en soulageant des refuges surpeuplés. Après l’opération d’août dernier notamment, où 48 chiens avaient échappé à l’euthanasie grâce à leur transfert aérien de Norman, en Oklahoma, vers Bend dans l’Etat de l’Oregon, un nouveau groupe de 28 loulous a effectué le même trajet pour commencer une nouvelle vie.

Le Cessna 208 Caravan de Dog Is My CoPilot a atterri le dimanche 24 novembre à l’aéroport de Bend, rapporte Central Oregon Daily News. Comme à leur habitude, les bénévoles de l’association locale Street Dog Hero étaient présents sur le tarmac pour accueillir leurs nouveaux protégés et les prendre en charge.



« Ce partenariat signifie beaucoup pour nous et ce refuge en particulier est un très bon exemple de nombreuses structures d’accueil à travers le pays qui sont confrontées au surpeuplement », a déclaré Kristen Elrod, directrice exécutive de Street Dog Hero.

Les établissements évoqués par cette dernière ont, hélas, recours à l’euthanasie pour libérer des places. En recueillant des animaux provenant de ces endroits, Street Dog Hero leur permet donc d’échapper à ce triste sort et de connaître un nouveau départ. Le rôle de Dog Is My CoPilot dans ce processus est primordial.



« Une expérience positive à tous points de vue »

« Les associations sont toujours très enthousiastes à l’idée de recevoir les chiens et les refuges sources sont ravis que les chiens partent à la recherche de nouveaux foyers, souligne Frank Maresca, coordinateur chez Dog Is My CoPilot. C’est une expérience positive à tous points de vue. »



Après l’accueil des chiens à l’aéroport, l’équipe de Street Dog Hero les confie à des familles d’accueil pour qu’ils puissent se réhabituer à la vie dans une maison et ainsi se préparer à l’adoption dans les meilleures conditions.

Parmi les 28 canidés arrivés dimanche à Bend, 8 sont à la recherche de foyers temporaires. L’association a lancé un appel sur sa page Facebook dans le but de leur en trouver.

Le vol d’hier était le dernier de l’année 2024 en ce qui concerne le partenariat entre les 2 organisations.