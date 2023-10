Un pilote et des bénévoles transforment la vie d'une chienne maltraitée et abandonnée

Kerrie peut désormais espérer une vie meilleure. Cette femelle croisée Bichon Maltais / Caniche avait été découverte abandonnée et mal en point en Caroline du Nord (Etats-Unis), rapportait News Channel 9.

Un refuge local l’avait prise en charge et commencé ses soins. La chienne avait le poil très emmêlé et souffrait d’une terrible blessure à la patte arrière gauche. La plaie était si profonde que l’os était apparent. Le membre de Kerrie avait également été incorrectement plâtré et le sang n’y circulait quasiment plus.

Elle avait besoin de soins poussés, d’où la décision de l’envoyer à Chattanooga, dans le Tennessee. Un long voyage qu’elle a effectué en avion grâce à Conor McKnight, pilote volontaire chez l’organisation Pilots N Paws.

Il a agi en partenariat avec l’association Southern Comfort Maltese Rescue, basée à Chattanooga. L’homme est lui-même allé chercher Kerrie chez le vétérinaire pour l’emmener à l’aérodrome et l’embarquer à bord de son petit aéronef.

« Une sensation formidable »

Passionné d’aviation et amoureux des chiens, Conor McKnight répond toujours présent lorsqu’il a l’occasion de combiner les 2. « C'est une sensation formidable. C'est gratifiant, c'est certain, dit-il à ce propos. Vous savez, personnellement, aider les animaux, en plus d'avoir une excuse pour voler, c'est toujours bien ».

Le duo a ensuite atterri dans le Tennessee où l’attendait Cynthia Brundage, directrice de Southern Comfort Maltese Rescue.



News Channel 9

La chienne a été conduite à la clinique vétérinaire où elle doit subir une batterie d’examens pour évaluer l’état de sa blessure, déterminer les soins à lui apporter et s’assurer qu’elle ne souffre pas d’autre chose.

Elle poursuivra ses traitements et sa convalescence chez Amy Holdord, mère d’accueil bénévole. Dès que son état de santé le permettra, Kerrie sera proposée à l’adoption.

Southern Comfort Maltese Rescue / Facebook