Très attaché à son petit humain, ce Golden Retriever l’attend tous les soirs devant la porte pour lui offrir le plus tendre des accueils (vidéo)

Maui est un magnifique Golden Retriever qui est une véritable star des réseaux sociaux. Sur TikTok, il comptabilise pas moins de 1,9 millions d’abonnés ! Il faut dire qu’il coche toutes les cases du chien parfait. Doux, amical, joueur, loyal et très affectueux, il fait indéniablement fondre la plupart des internautes mais aussi les membres de sa propre famille. Eric, son petit humain, entretient d’ailleurs avec lui une relation digne d’un film des plus émouvants… Chaque jour, lorsque le petit garçon part à l’école, Maui se languit de son retour et, chaque soir, leurs retrouvailles sont un moment particulièrement tendre à regarder. Il y a un an déjà, sur le compte Tiktok qui lui est dédié, ses humains ont posté une vidéo qui a ému toute la Toile.

Un amour indestructible

On y voit Maui attendre devant la porte d’entrée de sa maison, alors que le petit Eric s’apprête à rentrer. Lorsque la porte s’ouvre, le Golden se précipite directement, et avec une douceur remarquable, dans les bras de son petit maître. Loin de bouder son plaisir, Eric saisit son chien avec amour tandis que ce dernier remue le derrière dans un signe de bonheur non dissimulé. “Tous les jours quand Eric rentre de l’école, Maui l’attend à la porte d’entrée et la première chose que fait Eric c’est de lui faire un câlin. Ils se manquent tellement durant toute la journée…”, explique la mère de famille en légende de la vidéo.

© @maui_thegoldenpup / TikTok

A lire aussi : Le regard touchant de Jolene, Golden Retriever adoptée, lors d'une rencontre avec le père Noël

Postée le 5 janvier 2024, la vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 2,3 millions de vues et plus de 404 000 likes ! Elle a également été relayée par de nombreux médias, dont PetHelpful qui n’a pas résisté à la tendresse de cette séquence. Dans les commentaires, les internautes ont également fait part de leurs émotions. “C’est tout ce que j’ai toujours voulu étant enfant”, a assuré une abonnée particulièrement émue. “C’est la chose la plus adorable que j’ai vu de toute ma vie”, révèle une autre jeune femme.

Pour le plus grand plaisir de Eric, la famille s’est depuis agrandie avec l’arrivée d’un nouveau chiot Golden baptisé Hugo.