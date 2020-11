Touché par le sort des animaux malades en période de pandémie, ce restaurateur bénévole utilise son avion pour leur trouver un refuge !

© Eduard Seitan

S’étant retrouvé avec pas mal de temps libre en raison de la pandémie de Covid-19, Eduard Seitan en a profité pour vivre pleinement sa passion de l’aviation, tout en venant en aide à des chiens et chats en détresse.

Cela fait 2 ans qu’Eduard Seitan transporte des animaux par avion pour l’organisation Pilots N Paws. Cette dernière est un réseau de pilotes qui effectuent bénévolement des vols permettant à des chiens et des chats provenant de refuges, où ils risquent l’euthanasie, de commencer une nouvelle vie. Eduard Seitan et ses camarades les emmènent ainsi, par les airs, vers d’autres structures ou des familles d’accueil à travers les Etats-Unis.

C’est aux commandes de son propre avion, un vieux Piper PA-28 Cherokee aux couleurs de l’armée de l’air américaine, qu’il remplit ses nobles missions. Au total, il a ainsi transporté une quarantaine de canidés et de félins depuis qu’il a rejoint l’aventure Pilots N Paws, rapporte Today.

Il le faisait occasionnellement jusqu’en mars dernier, où le rythme des vols est devenu beaucoup plus régulier pour lui. Avec la crise liée à la pandémie de Covid-19, il a eu davantage de temps libre et le consacre désormais en grande partie à la cause animale.

Arrivé aux Etats-Unis en 1992 en provenance de sa Roumanie natale, Eduard Seitan avait d’abord travaillé dans le bâtiment, puis comme serveur dans un restaurant italien. Il a peu à peu gravi les échelons et pris part à l’ouverture d’une dizaine d’établissements à Chicago, dont un étoilé. A cause du nouveau coronavirus, ces derniers ont dû fermer leurs portes et l’activité a fortement baissé.

« Parfois, les chiens sont un peu timides lorsqu’ils montent à bord. Mais dès que vous faites fonctionner le moteur, ils se détendent », explique-t-il à Today. Un comportement qu’il a observé chez Frank et Hero, 2 quadrupèdes qu’il a récemment embarqués dans son monomoteur pour les emmener dans l’Ohio. Un autre pilote de l’organisation a pris le relais pour les transporter jusqu’en Pennsylvanie. C’est là que le Braque Allemand à poil court et le Berger croisé ont rejoint un programme de réinsertion de détenus par l’éducation canine.

Eduard Seitan est lui-même propriétaire de 2 chiens issus de refuges. Par ailleurs, il fait régulièrement office de famille d’accueil pour d’autres canidés au nom du Chicago Animal Care and Control.

L’homme se dit heureux de savoir qu’à l’issue de chaque vol, il a pu « aider un animal à avoir une meilleure vie ».