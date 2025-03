Un chien aide son maître à ne pas sombrer après le décès de sa femme

Nick Johnson et son chien Louis, un croisé Setter Anglais, sont désormais finalistes du Hero Dog Award organisé par le Kennel Club. Le concours anglais récompense les boules de poils spéciales aux yeux de leur maître, du jury et du public votant. Ainsi, l’histoire de l’homme et de son toutou a ému de nombreuses personnes.

Le duo a été nominé dans la catégorie « Meilleurs amis », et ce n’est pas sans raison. Nick et Louis ont un lien absolument unique qui a été renforcé ces derniers mois à la suite d’une tragédie. Lisa, l’épouse de l’homme et propriétaire du chien, est décédée après avoir souffert d’un cancer de l’ovaire.

Nick a perdu la personne qui comptait le plus pour lui, mais il s’était engagé auprès d’elle avant son départ. Membre d’une association caritative de recherche pour le cancer de l’ovaire, Ovarian Cancer Action, il a décidé d’en faire son combat : « 2 jours avant la mort de Lisa, elle m'a demandé ce que j'allais faire quand elle serait partie et je lui ai dit que Louis et moi serions ambassadeurs de l'association caritative », partageait-il dans un témoignage rapporté par le National Word.

Une marche symbolique

Nick s’est impliqué pleinement dans ce projet et a pu compter sur le soutien de Louis. Ensemble, ils ont parcouru plus de 4 800 kilomètres le long des côtes anglaises pour collecter des fonds et soutenir l’organisme. C’était aussi un moyen de rendre hommage à Lisa pour Nick et de se recentrer. Son chien l’a accompagné pendant toute cette aventure et a permis à son maître de ne pas perdre espoir.

Ovarian Cancer Action / Facebook

Ce dernier a d’ailleurs assuré que l’animal avait joué un rôle prépondérant dans son processus de deuil et dans son quotidien sans son épouse : « Nous sommes ensemble depuis moins de 2 ans et il a joué un rôle central dans ma vie après Lisa et nous avons un lien très fort maintenant. C'est un chien fantastique », déclarait Nick.