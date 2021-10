Une bénévole aux anges partage une vidéo virale tournée à bord d'un avion rempli de chiens sauvés de l'euthanasie (vidéo)

Une bénévole américaine a partagé une vidéo devenue virale, la montrant entourée de chiots dans un avion les emmenant vers leurs nouveaux foyers. Ces chiens provenaient de refuges où ils risquaient d’être euthanasiés.

Qui n’a pas rêvé de faire une « overdose » de chiots ? Une bénévole a eu la chance de vivre cette expérience, à bord d’un avion qui plus est. Des canidés qui échappaient ainsi à l’euthanasie et s’envolaient vers leur nouvelle vie, comme le rapportait Yahoo! ce mercredi 6 octobre.

Ce moment de pur bonheur, Cassandra Bergeron, 26 ans, l’a récemment partagé en postant la vidéo sur TikTok. Une séquence tournée en juillet dernier lors d’un vol de 45 minutes emmenant 27 chiens d’Enterprise, dans l’Etat de l’Alabama, à Orlando en Floride.

C’est Michael Young, une connaissance de la jeune femme, qui était aux commandes du monomoteur. Il lui avait demandé si elle voulait accompagner un groupe de chiens issus de refuges pratiquant l’euthanasie. Une mission que Cassandra Bergeron et 2 de ses amies ont acceptée avec joie. Ces animaux s’apprêtaient à être transférés à d’autres structures d’accueil qui n’euthanasient pas leurs pensionnaires.

Même si l’avion était « surpeuplé », Cassandra Bergeron n’était pas pressée d’en sortir. Elle a d’ailleurs déclaré qu’elle ne « voulait pas atterrir », tant elle savourait l’instant. « Je ne pouvais pas arrêter de sourire », a-t-elle ajouté.

Des passagers au comportement exemplaire

Michael Young est professeur à l’université de Floride Centrale et à la tête de l’organisation Alabama Puppy Rescue Flights, qui transporte par les airs les chiens vers leurs nouvelles destinations, loin des établissements où leur vie risque d’être abrégée pour diverses raisons (manque de place, comportement, âge…).

Cassandra Bergeron et ses 3 compagnons de voyage ont donc effectué le vol aller « à vide », puis ont préparé les chiens pendant une heure. Ils ont fait en sorte qu’ils se dépensent autant que possible et leur ont donné du miel pour prévenir les nausées liées au mal de l’air, puis les ont fait monter à bord. « Ils étaient si heureux de voir des gens », raconte la bénévole.

Installée sur le siège passager avant, elle était chargée de veiller sur les chiots. Ses amies, assises à l’arrière, s’occupaient des chiens un peu plus âgés. Le vol retour s’est déroulé sans imprévu, si l’on excepte les petits accidents de propreté des jeunes canidés.

« Il n'y a pas de meilleur endroit que le siège dans cet avion »

A leur arrivée à Orlando, une quinzaine d’autres bénévoles les attendaient pour les prendre en charge et les emmener vers leurs nouveaux refuges : Abby's Animal Rescue, Creengan Canine Rescue, Openheart Rescue Division, Save a Life Pet Rescue, All Paws on Deck, A Forever Home Rescue et Florida Pointer Rescue. D’après Yahoo!, ils ont quasiment tous été adoptés par la suite.

Quant à Cassandra Bergeron, elle a tellement adoré cette expérience qu’elle a pris part à 2 autres voyages similaires, contribuant à sauver des dizaines de chiens. Elle a ensuite déménagé à Atlanta, en Géorgie. Elle en gardera un merveilleux souvenir : « Il n'y a pas de meilleur endroit que le siège dans cet avion ».