Invisible aux yeux des visiteurs, ce chien de refuge au grand coeur attend le grand jour depuis 5 ans

Peanut n’a jamais connu la stabilité d’un vrai foyer. Pourtant, ce chien au grand cœur ne demande qu’à aimer et être aimé. Loyal et tendre avec ceux en qui il a confiance, il attend patiemment, depuis plus de 500 jours, qu’une famille lui ouvre enfin les bras et les portes de sa maison pour la vie.