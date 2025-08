Un petit garçon ambitieux se donne pour mission de rencontrer 1 000 chiens avant d’entrer à la maternelle

Quinn Drake va prochainement franchir un grand cap dans sa vie : son entrée à l’école maternelle. Pour ne jamais oublier ce moment si précieux, le garçon a décidé de marquer le coup en réalisant un défi. Il souhaitait rencontrer 1 000 chiens avant de commencer l’année scolaire et a reçu beaucoup de soutien pour mener à bien sa mission.

Aux États-Unis, la scolarité est obligatoire à partir de 5 ans, soit 2 années plus tard qu’en France. En tant que jeune Américain, Quinn Drake se préparait à entrer à l’école maternelle. Le jeune homme souhaitait toutefois rendre ce moment unique et s’est fixé un objectif en guise de symbole : rencontrer 1 000 chiens avant la rentrée.

Il a toujours été attiré par les toutous, et ce, depuis son plus jeune âge. NBC rapportait que, quelques années auparavant déjà, il demandait aux propriétaires le prénom de leur animal. Le défi de rencontrer 1 000 chiens avant sa toute première rentrée scolaire est alors parti de là.

© NBC Bay Area

Aucune mission n’est impossible pour Quinn

Le futur écolier a donc commencé sa mission et, muni de son petit carnet et d’un crayon, partait à la rencontre de chaque propriétaire pour saluer l’animal. Il notait ensuite son prénom, ce qui lui a permis de compter le nombre de chiens qu’il croisait.

Dans cette quête, il a été aidé par son institutrice, Jessica Alaimo, qui l’a beaucoup soutenu : « J'ai une longue histoire avec les enfants et leurs familles. J'ai du mal à ne pas m'investir. J'aime ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils apportent, et je veux y contribuer », confiait l’enseignante. Laquelle était présente lorsque, dans un parc local, un chien s’est approché de Quinn et est officiellement devenu le 1 000ème de sa liste !

Le garçon déterminé a mené sa mission avec brio, pour son plus grand plaisir : « Je suis vraiment excité », a-t-il affirmé avec joie. Cela lui fera une belle histoire à raconter auprès de ses nouveaux camarades, mais également un souvenir indélébile qu’il gardera toute sa vie !