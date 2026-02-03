Cherchant une chienne errante et son petit cachés sous un abri, une bénévole voit le courageux chiot sortir en éclaireur (vidéo)

Un sauvetage plein de tendresse a eu lieu en Californie lorsqu’une agente est tombée sur une mère et son chiot cachés après l’abandon de plusieurs chiens. Leur rencontre, inattendue et émouvante, a rapidement fait fondre le cœur de l’intervenante, notamment en raison du comportement du jeune canidé.

Priscilla Wolcott, agente au service de contrôle des animaux de la ville de Fresno (Fresno Humane Animal Services ), en Californie, pensait avoir rempli sa mission après être intervenue dans une propriété où 5 chiens avaient récemment été abandonnés. Toutefois, alors qu’elle s’apprêtait à quitter les lieux avec les rescapés, une voisine s’est empressée de la rejoindre pour lui dire qu’un 5e canidé restait à sauver.

C’était une femelle et elle se tenait à l’écart de la meute, car elle avait un chiot à protéger. Elle s’était cachée sous un abri. La voisine lui a indiqué l’endroit.

Priscilla Wolcott s’est approchée lentement pour ne pas effrayer la mère, qu’elle s’attendait à voir en premier. “C'est toujours stressant car les mamans chiennes sont très protectrices”, raconte l’agente à The Dodo . Contre toute attente, c’est son petit qui est sorti de sa cachette.



Courageux et confiant, le petit quadrupède est tout de suite allé à sa rencontre. “Juste au moment où je me penchais, le chiot a surgi”, dit l’intervenante, à la fois amusée et attendrie par son attitude. “J’ai éclaté de rire parce que d’habitude, ce sont les chiots qui se cachent”, poursuit-elle.

Quelques secondes plus tard, la mère est sortie à son tour. Elle aussi s’est montrée très amicale à l’égard de Priscilla Wolcott. Elle ne manifestait pas la moindre méfiance envers elle, comme si elle comprenait que cette personne était là pour les aider.



Séjour en famille d’accueil puis transfert à une autre association en attendant l’adoption

Croisés Chihuahuas, les 2 loulous ont été examinés par un vétérinaire dans la foulée de leur sauvetage. Le chiot était âgé de 5 semaines, d’après l’estimation du praticien. Ils étaient tous 2 en bonne santé.

Ils ont d’abord été confiés à l’association locale Fresno Furry Friends, qui leur a trouvé une famille d’accueil. Quelques semaines plus tard, le chiot et sa mère ont été transférés à Animal Angel Experience, qui leur cherche un foyer aimant pour toujours.

