Un petit chien suit les clients d'un concessionnaire automobile dans l'espoir de trouver la famille de ses rêves

Rollie est un petit chien qui a erré dans la cour d’une concession automobile, et suivi les clients dans l’espoir d’attirer leur attention. Quand Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29 (située aux États-Unis), a eu vent de son histoire, elle n’a pas hésité un seul instant avant de voler à son secours.

L’établissement était encore fermé à leur arrivée. Suzette Hall et Mary Nakiso, bénévoles pour l’association Logan’s Legacy 29, ont aperçu une petite boule de poils solitaire, qui affichait un air désespéré derrière les grilles de la concession automobile.

« C’était calme… jusqu’à ce que les premiers clients commencent à arpenter le parking, écrit Suzette sur sa page Facebook, et c’est là que le plus déchirant s’est produit : il a commencé à les suivre. Un par un. Comme s’il pensait qu’ils étaient peut-être sa famille. »

© Suzette Hall

« Il sentait sa bonté »

Comme le révèle The Dodo, une bonne samaritaine répondant au nom de Denisse lui apportait quotidiennement à manger, « espérant qu’un jour il accepterait de s’approcher d’elle. Mais à chaque fois, il s’enfuyait ».

En règle générale, le petit chien – baptisé Rollie par ses sauveuses – était pétri de peur en présence des humains. Pour l’attraper et le mettre en sécurité, Suzette a déposé une cage contenant de la nourriture alléchante. « J’avais tendu mon piège, mais le bruit l’a effrayé et il a pris la fuite, confie Suzette, pourtant, il revenait sans cesse, comme s’il voulait faire confiance, mais n’y arrivait pas encore. »

© Suzette Hall

Finalement, sa partenaire de sauvetage Mary a décidé de changer de tactique. Alors que Suzette était partie chercher du matériel supplémentaire, la bénévole s’est agenouillée près de l’animal en tendant la main.

« Et il l’a laissée le caresser, indique Suzette, après des heures et des heures, il finit par baisser sa garde. Il le savait. Il sentait sa bonté. »

© Suzette Hall

Le petit chien est en sécurité

Après l’avoir apprivoisé, Mary a réussi à l’attacher avec une laisse et à le transporter jusqu’à sa voiture. À la suite du sauvetage, Suzette a directement emmené son petit protégé dans une clinique vétérinaire, où il a bénéficié d’un examen complet.

Puis, Rollie a profité d’une séance de toilettage et a été placé en famille d’accueil. Il se repose dans son nouveau nid douillet, et apprend doucement à faire confiance. « Il est si fragile, si sensible, précise Suzette, mais il est en sécurité maintenant. [...] Plus besoin de suivre des inconnus en espérant qu'ils soient de sa famille. Car maintenant… il en aura une. »

© Suzette Hall

Désormais, Rollie ne subit plus les affres de l’errance et de la solitude. Il est chouchouté par ses bienfaiteurs, et attend patiemment l’arrivée de sa famille d’adoption.