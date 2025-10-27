Cette chienne âgée prend plaisir à accueillir les clients d’un magasin et aider sa maîtresse depuis 16 ans

Il y a plusieurs années, Diana Kirk a adopté une chienne qui est devenue sa fidèle amie avec le temps. La boule de poils est également sa collègue de travail et adore aider sa propriétaire dans son magasin de skate. Elle est devenue une figure emblématique de la boutique, puisqu’elle y travaille depuis 16 ans maintenant.

Au magasin de skateboards ATBShop, situé à Swindon (Angleterre), les clients sont accueillis chaleureusement par une employée pas comme les autres. Il s’agit d’Abbie, une femelle croisée Labradoodle et Lurcher. La boule de poils travaille depuis de nombreuses années aux côtés de sa maîtresse, Diana Kirk, et fait le bonheur des visiteurs.

Abbie n’avait que 2 ans quand Diana l’a adoptée, rapportait la BBC . Cette dernière l’a rapidement emmenée travailler avec elle dans sa boutique et a constaté que le toutou appréciait cet environnement. Elle est devenue un véritable emblème de l’établissement : « Je connais Abbie depuis aussi longtemps que je me souvienne », affirmait Tommy Brewster, employé de la boutique qui venait déjà lorsqu’il était enfant.

Une chienne investie

Et Abbie ne fait pas juste acte de présence quand elle va au ATBShop ! Au contraire, elle donne un coup de patte à sa maîtresse et aux salariés en récupérant des colis, par exemple, ou en déchirant les cartons destinés à rejoindre la poubelle : « Abbie travaille ici depuis que nous l'avons, il y a 16 ans [...] Elle adore travailler ! », assurait sa maîtresse.

En plus d’être une employée modèle, Abbie est également très sociable. Elle accueille les clients avec grand plaisir quand ils passent la porte : « Aujourd'hui encore, elle se lève, vient à la porte, accueille et salue les clients. Si le facteur est là, elle prend le courrier et signe volontiers pour nous », témoignait Diana. Elle apporte aussi de la tendresse et du réconfort aux enfants qui visitent le magasin.

ATBShop / Facebook

En somme, Abbie est un atout précieux pour Diana dans son magasin et sa compagnie est très agréable au quotidien. Actuellement, elle forme son petit frère Patch, âgé de 3 ans, pour qu’il prenne le relais quand elle partira à la retraite. Avec une tutrice aussi expérimentée, la relève est assurée !