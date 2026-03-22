Un chien endeuillé trouve du réconfort en s’allongeant chaque jour devant la photo de son frère disparu (vidéo)

Après la mort de son frère, un chien appelé Maximus s’est laissé abattre avant de trouver un étrange réconfort : veiller chaque jour devant son portrait, comme pour maintenir le lien. Une scène touchante qui rappelle que nos amis à fourrure, eux aussi, vivent un deuil profond et durable.

L'émouvante histoire de Maximus et Morpheus montre à quel point l'amour fraternel peut être fort et profond. Rien ne peut briser un tel lien, pas même la mort. Elle est rapportée par Newsweek .

Hilary Calton et sa famille, qui vivent dans l'Etat du Colorado (Etats-Unis), avaient d'abord adopté Maximus, chiot de race Boerbull, en 2021. Ils en avaient ensuite fait de même pour son frère Morpheus, issu de la même portée, en apprenant qu'il n'avait pas trouvé de foyer. « Ils étaient devenus inséparables dès le départ, mais de la manière la plus saine qui soit », raconte leur maîtresse.



maximusandmorpheusbb / Instagram

« Ils faisaient tout ensemble, poursuit Hilary Calton. Dès leur réveil, collés l'un à l'autre, ils venaient nous rejoindre. L'un s'étirait, l'autre l'imitait. L'un trottait dans la maison, l'autre le suivait. »



maximusandmorpheusbb / Instagram

Tout avait basculé avec ce terrible diagnostic tombé durant l'été 2024 ; Morpheus était atteint d'un cancer. C'était un coup dur pour toute la famille, d'autant plus qu'il suivait une formation pour devenir chien de thérapie dans un hôpital pour enfants.

Il avait opéré, mais la tumeur était revenue à la charge un an plus tard. Son état de santé s'était rapidement dégradé. Morpheus est, hélas, décédé le 4 février 2026 à la maison, entouré des siens.

Sa disparition avait affecté toute la maisonnée, en particulier Maximus. Inconsolable, il a refusé de s'alimenter pendant 4 jours.

« Morpheus ne sera jamais oublié ni remplacé »

Un grand portrait de Morpheus a été accroché à la maison. Maximus s'est aussitôt mis à le regarder. Depuis, il a pris l'habitude de s'arrêter face à la photo de son défunt frère avant de se coucher juste en dessous.

C'est cette scène poignante que l'on peut découvrir dans une vidéo postée sur Instagram le 6 mars et que voici :

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L'attitude de Maximus en dit long sur l'intensité du deuil que les chiens peuvent vivre. Ses propriétaires font tout pour le réconforter, lui accordant notamment davantage d'attention et lui offrant des promenades plus longues et plus fréquentes.

Ils pensent également à adopter un autre chien, mais pas dans l'immédiat. « Peut-être qu’un jour, le moment venu, nous pourrons envisager un autre compagnon pour Maximus, dit Hilary Calton à ce sujet. Mais quoi qu’il arrive, Morpheus ne sera jamais oublié ni remplacé. »