  5. Un Patou fraîchement adopté attire chaque jour un chat craintif, jusqu’à transformer sa nouvelle maison en foyer pour deux

Il y a quelques mois, Chriss a adopté un chien de montagne des Pyrénées dans un refuge. Il ne souhaitait a priori pas d’un autre compagnon poilu après cette adoption, mais son nouveau toutou avait d'autres plans pour lui. En effet, il se pourrait bien que celui-ci se soit arrangé pour ramener son meilleur ami à la maison.

Illustration : "Un Patou fraîchement adopté attire chaque jour un chat craintif, jusqu’à transformer sa nouvelle maison en foyer pour deux"
© Chriss de Stuart

Chriss, un homme originaire de Floride (États-Unis), s'est rendu dans un refuge local dans le but d'adopter un chien. Il a jeté son dévolu sur une femelle Montagne des Pyrénées (Patou) à la recherche d’une famille. Le foyer s'est agrandi à l'arrivée du quadrupède, et davantage quand l’animal a décidé d’inviter son meilleur ami félin.

C'est en tout cas ce dont est persuadé Chriss. À l’Animal Rescue Site, il a raconté avoir ramené la chienne chez lui après l'avoir adoptée dans un organisme de sauvetage. Le canidé s'est installé dans sa nouvelle maison, et 2 jours après, ses nouveaux propriétaires ont eu une petite surprise.

Un invité mystère

Un félin au pelage blanc et gris a commencé à rendre quotidiennement visite à la famille. Ce qui était étrange, c'est que le félin était très craintif avec Chriss, mais pas du tout avec le Patou : « La chienne et lui se comportaient comme s'ils étaient amis depuis des années », assurait le narrateur. Lequel a commencé à penser que, d'une manière ou d'une autre, sa boule de poils s'était arrangée pour ramener son ami à la maison.

Bienveillant, Chriss a commencé à nourrir le chat et à veiller sur lui, gagnant progressivement sa confiance. Petit à petit, le félin a doucement baissé sa garde, suivant même l'homme et son chien pendant leur balade.

Illustration de l'article : Un Patou fraîchement adopté attire chaque jour un chat craintif, jusqu’à transformer sa nouvelle maison en foyer pour deux

© Chriss de Stuart

A lire aussi : Un chien jette son dévolu sur une voyageuse anglaise venue au Pérou et lui fait comprendre qu’elle ne pourra pas repartir sans lui

Un jour, l'Américain a remarqué une blessure sur l'oreille du chat et l'a conduit chez un vétérinaire. Sur place, il a constaté qu'il disposait d'une puce électronique et a tenté de contacter ses propriétaires, en vain. Ces derniers n'ont jamais répondu, alors pour Chriss, c’était une évidence : « J'ai conclu que Felix avait trouvé un foyer permanent chez moi », déclarait-il.

Le quadrupède, baptisé Felix, a donc rejoint la maison du bonheur aux côtés de sa nouvelle famille, dont la chienne qui l’a attirée jusque-là.

Actualités

