En scannant la puce électronique d’un chat perdu dans un aéroport, une association découvre le long voyage effectué par le félin pour retrouver sa maîtresse (vidéo)

La famille de Yaemiko, un singulier chat roux et blanc, a traversé bien des épreuves depuis le début de la guerre en Ukraine. Après avoir perdu l’un de ses membres dans les combats et s’être réfugiée aux États-Unis, sa résilience a de nouveau été mise à l'épreuve quand Yaemiko s’est échappé à l’aéroport dès son arrivée sur le sol américain.

Après avoir perdu son fils dans la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie, Larysa Ivanenko a trouvé la force de surmonter sa dépression grâce à sa fille et à ses 25 chats bien-aimés. Pour ne pas abandonner ces derniers, Larysa a même refusé d’évacuer sa maison dans les premiers temps du conflit et ce, malgré les combats qui faisaient rage à une vingtaine de kilomètres de là.

En juin dernier, l’Ukrainienne a finalement accepté de partir s’installer avec sa fille aux États-Unis dans le cadre d'un programme pour réfugiés afin de commencer une nouvelle vie. Larysa ne pouvait malheureusement pas emmener tous ses chats. Elle a donc dû décider qui garder et qui placer dans d'autres familles. Finalement, elle a décidé de garder 4 jeunes chattes et une minette stérilisée de 8 ans. L’un des chats qu’elle n’a pas pu emmener était Yaemiko, un adorable Selkirk Rex.

Une triste fugue

Une fois installée à Sacramento, Larysa a entamé les démarches pour faire venir Yaemiko et, après un long voyage de plus de 10000 km, le chat est enfin arrivé à l’aéroport de San Francisco. C’est Yelena Makovskaya, une amie de Larysa, qui a été chargée d’aller le récupérer.

© Nine Lives Foundation / Facebook

Sur place, Yelena a voulu commencer par nettoyer la cage du minou après 2 jours de voyage, mais en l’ouvrant, Yaemiko a pris peur et s’est enfui à toutes pattes. Sa maîtresse et sa fille sont arrivées aussi vite que possible pour participer aux recherches de la boule de poils avec Yelena et les agents de l’aéroport.

Malheureusement, Yaemiko restait introuvable. Larysa a continué à se rendre à l'aéroport tous les jours pendant une semaine, puis tous les 2 jours, sans succès. Ses espoirs de revoir son matou un jour commençaient à s’estomper…

Une émouvante réunion de famille

Pendant un mois, Yaemiko a dû se débrouiller seul dans un endroit inconnu, jusqu’à ce 2 bagagistes de l’aéroport le repèrent et l’attrapent en l’appâtant avec de la nourriture. Ils l'ont ensuite emmené à la Nine Lives Foundation, un refuge pour félins en détresse de Redwood City.

© Nine Lives Foundation / Facebook

En scannant la puce de l’animal, le personnel du refuge a eu l’immense surprise de découvrir qu'il était originaire d'Ukraine. « C’est à ce moment-là que j’ai su que ce chat avait fait un très long voyage », a déclaré Clare Sugarman, la responsable de la clinique pour chats.

En quelques heures, grâce à l’aide des bagagistes et d’un réseau d'amoureux des animaux, l’association a pu contacter Larysa pour lui annoncer la bonne nouvelle : Yaemiko avait été retrouvé ! « À ce moment-là, j'ai eu le souffle coupé. Je n'arrivais pas à croire que c'était vrai », a déclaré Larysa à RWC Pulse. « J'ai ri et pleuré en même temps. »

Les retrouvailles entre Yaemiko et sa famille ont été un moment inoubliable rempli de rires et de larmes.

Aujourd’hui, le chat a découvert sa nouvelle maison en Californie et même si sa maîtresse souhaite toujours rentrer en Ukraine, lui et sa famille sont pour le moment en sécurité.

A lire aussi : Un chaton abandonné puis adopté par une colonie de félins errants découvre enfin la vie de chat d'intérieur (vidéo)

« Après tout ce qu'ils ont enduré - quitter leur maison, leur pays et tout ce qu'ils connaissaient - ils étaient enfin à nouveau entiers », a conclu Liam Montgomery, directeur de Nine Lives, avec beaucoup de poésie.