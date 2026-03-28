Une femme documente sur Instagram le premier voyage de son chien intrigué par les trains (vidéo)

Passionné par les trains au point de hurler à chaque passage, Baloo a enfin réalisé son rêve : monter à bord. Filmée et partagée sur Instagram, son expérience, dont il a apprécié chaque seconde, prouve qu’avec une bonne préparation, le train peut devenir un vrai moment de bonheur pour un chien.

Baloo, un adorable American Bully, vit dans l'Etat de l'Oregon (Etats-Unis). Une ligne ferroviaire passe juste à côté de sa maison, ce qui l'a amené à nourrir une véritable passion pour les trains au fil des années. Chaque fois qu'il en voit un passer, il se met à faire le loup.

Sa propriétaire a donc décidé de lui faire plaisir en lui faisant vivre son tout premier voyage en train.

Baloo allait enfin avoir l'occasion d'approcher l'une de ces machines qui le fascinent tant de très près, et même de monter à bord.



bully.baloo / Instagram

Lui et sa maîtresse ont ainsi eu droit à un trajet inoubliable dans un Oregon Coast Scenic Railroad, un train touristique à l'ancienne, à vapeur, qui longe la côte de l'Oregon en ralliant les villes de Garibaldi et Rockaway Beach. L'expérience est unique, offrant des vues à couper le souffle sur l'océan Pacifique et Tillamook Bay notamment.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Baloo a adoré ce voyage. Il en a savouré chaque minute.

C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, publiée le 18 mars 2026 sur le compte Instagram « bully.baloo » qui est consacré au chien et relayée par PetHelpful :

Le conseil de Woopets : comment préparer son chien à un premier voyage en train en toute sérénité ?

Un trajet en train peut être une expérience enrichissante pour un chien, à condition de bien le préparer. Voici les précautions essentielles à prendre :

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L'habituer progressivement aux bruits : les sons ferroviaires (sifflets, vibrations) peuvent être stressants. Il peut être utile de l'exposer en amont à des bruits similaires via des enregistrements ou près d’une gare, à distance raisonnable.

Travailler la tolérance aux environnements animés : gares et trains sont des espaces très fréquentés et agités. Des sorties régulières en lieux où il y a foule aident à désensibiliser le chien.

Prévoir un espace rassurant : caisse de transport ou couverture avec son odeur pour lui offrir un repère sécurisant pendant le trajet.

Respecter ses besoins physiologiques : balade avant le départ, pauses si possibles, et hydratation adaptée (sans excès pour éviter l’inconfort).

Surveiller les signes de stress : halètement, gémissements, agitation... Si nécessaire, demander conseil à un vétérinaire pour envisager des solutions apaisantes naturelles.

Un chien bien préparé associera plus facilement ce type d’expérience à un moment positif. Tout comme Baloo, qui a visiblement trouvé sa place à bord.