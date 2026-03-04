« C'est un si bel exemple d'amour inconditionnel », cette chatte réconforte tendrement son ami le chien après une opération (vidéo)

Après avoir subi une opération de la patte, le petit Sancho a senti la fatigue et la tristesse le submerger. Jusqu’à ce que son amie aux pattes de velours intervienne… Sensible au mal-être de son compagnon canin, la chatte a décidé de lui remonter le moral avec une bonne séance de câlins !

Une vidéo publiée sur Instagram et relayée par Cattime a conquis le cœur de nombreux internautes. Après avoir visionné les tendres images, on comprend pourquoi !

En effet, on y voit un petit chien nommé Sancho blotti contre une peluche en forme de lapin et fixant le vide. Fatigué et triste, il se repose après avoir subi une intervention chirurgicale à la patte. Soudain, le soleil se lève : son amie aux pattes de velours entre dans la pièce et s’installe à ses côtés pour lui remonter le moral.

© @secret_life_of_sancho / Instagram (capture d'écran)

« La plus jolie et la plus gentille sœur qui soit »

Sensible à l’état de son fidèle ami, la chatte au pelage tigré s’approche de Sancho et se frotte contre lui à plusieurs reprises pour le réconforter. Pendant un moment, les 2 animaux gardent la tête collée l’une contre l’autre et semblent savourer pleinement cet instant d’une grande douceur. À tel point que le petit chien finit par s’endormir !

© @secret_life_of_sancho / Instagram (capture d'écran)

Cette scène, qui se déroule sur la douce musique « Wash » de Bon Iver, a conquis le cœur de nombreux internautes. Depuis sa diffusion sur Instagram, elle a reçu plus de 42 000 mentions « j’aime ».

« Oh, il s'est endormi une fois qu'elle l'a réconforté, commente une utilisatrice du réseau social, nous avons perdu notre chien subitement l'année dernière, et le chat est venu réconforter mon autre chien pendant des jours après. » « La plus jolie et la plus gentille sœur qui soit », ajoute une autre personne émue par ces tendres images.

« Magnifique ! Les animaux ont plus d'empathie et de cœur que la plupart des humains. C'est un si bel exemple d'amour inconditionnel », estime une dénommée Michelle, qui conclut à merveille cette histoire.

© @secret_life_of_sancho / Instagram (capture d'écran)