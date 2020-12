Pour protéger les chats errants du froid hivernal, cette association recycle d'anciennes glacières qu'elle transforme en abris

Il suffit parfois de pas grand-chose pour faire la différence. Une idée toute simple, portée par une association canadienne, permet d’améliorer le quotidien des chats errants et de les protéger du froid. Elle consiste à transformer des glacières en abris.

Armée d’un foret de 15 cm, Laura Clark, fondatrice de Barn Buddies, perce un trou sur l’une des faces d’une vieille glacière. En un tour de main, cette dernière s’est ainsi transformée en niche pour chat. La bénévole tapisse ensuite cet abri improvisé de paille, pour que son futur occupant y soit bien protégé du froid glacial qui caractérise les hivers dans la région.

La jeune femme de 33 ans n’y voit que des avantages. Les glacières sont, en effet, imperméables, isolées et faciles à nettoyer. Elle et ses partenaires de Barn Buddies, association qu’elle a créée il y a 3 ans à Greely dans la province de l’Ontario (Est du Canada), en reçoivent par dizaines, neufs ou usagés.

En plus de fabriquer des abris pour félins errants et de leur donner à manger, Barn Buddies joue le rôle d’intermédiaire entre les refuges, les familles d’accueil et les adoptants. Une action qui permet de sauver de nombreux chats « non adoptables » de l’euthanasie. A ce jour, l’association a réussi à placer plus de 500 animaux.

Laura Clark explique à CBC qu’elle avait décidé de fonder Barn Buddies en 2017, lorsqu’elle et sa famille avaient emménagé dans une ferme à Greely. Elles y avaient découvert une trentaine de chats non stérilisés et une multitude de chatons courant dans tous les sens.

Aujourd’hui, l’organisation intervient partout dans la région. Son idée de glacières recyclées en niches pour chats devrait faire des émules.

A lire aussi : Âgé de deux semaines, ce chaton abandonné et désespéré découvre le goût de vivre grâce à cette formidable maman Husky de substitution !