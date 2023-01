Un chiot promis à un destin funeste à cause d'une maladie neurologique se voit offrir une chance de se battre (vidéo)

Au cours du mois d’octobre, une jeune chienne prénommée Massilia a pointé le bout de sa truffe au sein de l’association Agir pour la Vie Animale (AVA). Câline, joueuse et sociable, la boule de poils n’a rien d’anormal à première vue… Hélas ! En raison d’une maladie neurologique, elle ne peut se tenir sur ses 4 pattes et marcher correctement. Ses bienfaiteurs, qui ont contacté l’équipe rédactionnelle de Woopets, se sont donné pour mission de lui offrir la vie qu’elle mérite. Un témoignage porteur de joie et d’espoir…

Un museau, 2 yeux, 2 oreilles, 4 pattes, une queue et un manteau de fourrure : de prime abord, Massilia ressemble à un chien tout à fait normal.

Et pourtant ! La belle aux yeux délicieusement noisette a toujours rencontré des problèmes de mobilité. Au lieu d’avancer dans la vie, elle ne cessait de tomber.

En proie à une situation financière très précaire, son propriétaire a été contraint de garder son porte-monnaie fermé. Comme il ne pouvait pas payer les examens vétérinaires nécessaires et combler ses besoins, il a choisi de confier la boule de poils à l’équipe d’AVA. « Ce fut un réel déchirement pour lui de se séparer de sa chienne à laquelle il était déjà très attaché », a-t-elle confié dans un communiqué.

Massilia, âgée de 5 mois, a donc quitté ses 12 compagnons de portée et le foyer où elle avait ouvert les yeux pour la 1ère fois. Ce jour-là, la petite femelle Berger Belge Malinois a obtenu un billet gratuit pour une nouvelle vie.

© Agir pour la Vie Animale (AVA)

« Le coup de foudre au 1er regard »

Entre les mains de ses bienfaiteurs, la petite bête « a bénéficié de radios, analyses de sang, d’un scanner et d’une ponction du liquide céphalo-rachidien ». Ce bataillon d’examens n’a malheureusement pas permis de déterminer avec précision l’origine du mal. Comme l’ont expliqué les membres de l’association, le chiot a peut-être souffert d’une pathologie héréditaire ou infectieuse lorsqu’il était encore niché dans le ventre de sa mère.

Malgré les épreuves endurées dès son plus jeune âge, Massilia témoigne quotidiennement de sa joie de vivre et d’une résilience hors pair. Désormais confortablement installée dans la ferme-refuge d’AVA, elle grandit en étant sincèrement aimée… et pas seulement des soigneurs !

© Agir pour la Vie Animale (AVA)

En effet, mademoiselle a tapé dans l’œil d’un autre pensionnaire, baptisé Scooby. Le jour de son arrivée, le beau mâle, originaire de l’île de la Réunion, a trottiné vers son âme sœur avec son fidèle destrier : un chariot équipé de 2 roues. « Entre eux, ce fut un coup de foudre au 1er regard ! », ont révélé leurs sauveurs, émus par cette affection réciproque.

Bien que différente, Massilia a ce « petit truc » qui fait tourner les têtes ! Impossible de fermer les yeux face à son charme solaire.

© Agir pour la Vie Animale (AVA)

Une jeune chienne qui suscite l’admiration

Depuis son arrivée au sein de cet éden dédié aux animaux vulnérables et handicapés, la Malinoise suit des séances de physiothérapie et nage régulièrement dans une piscine.

« À ce jour, notre petite protégée arrive à se déplacer, mais tombe beaucoup et nous devons toujours être derrière elle pour éviter qu’elle ne se blesse, ont déclaré ses anges gardiens à Woopets, notre objectif est de lui permettre de garder une relative mobilité le plus longtemps possible, tout en veillant à son bien-être au quotidien. »

© Agir pour la Vie Animale (AVA)

À l’aube de sa vie, Massilia a frôlé l’euthanasie à cause de son handicap. Aujourd’hui, son cœur bat au rythme de l’espoir. Un espoir insufflé par l’équipe d’AVA. Joyeuse, énergique et courageuse, cette charmante héroïne ne demande qu’à profiter de chaque jour qui s’offre à elle.

Mais parce que les frais vétérinaires se révèlent être onéreux, l’association a lancé un appel aux dons. Grâce à ce geste de solidarité, l’équipe pourra offrir la meilleure existence possible à cette battante assoiffée de vie, qui éveille en nous l’inspiration.

© Agir pour la Vie Animale (AVA)

Pour faire un don à l’association Agir pour la Vie Animale, cliquez ici.