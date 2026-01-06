Abandonné à 15 ans, ce Chihuahua fixe la porte durant une semaine et espère le retour de sa famille (vidéo)

Adopter un animal est un engagement pour la vie, mais certaines histoires viennent cruellement rappeler que cette promesse n’est pas toujours tenue. Aux Etats-Unis, un petit chien s’est retrouvé au refuge où il avait été adopté 15 ans plus tôt.

Le refuge True and Faithful Pet Rescue Mission, situé à Venice en Floride (Etats-Unis), a récemment vu le retour de l’un de ses pensionnaires pourtant adopté il y a bien longtemps. Il s’agit de Louie, un Chihuahua sénior ramené par sa famille.

“Après 15 ans, Louis a été ramené à notre refuge. Ils sont partis sans même se retourner. Mais il s’est assis devant la porte à les attendre pendant une semaine”, peut-on lire dans une vidéo poignante mise en ligne le 9 décembre sur le compte TikTok de l’association et relayée par PetHelpful .

On y voit le canidé assis sur son panier, l’air triste et perdu. “Après une semaine d'espoir, il a commencé à perdre de son entrain, ajoute l’association en légende de la publication. Il est devenu silencieux et immobile, comme si son petit cœur se brisait sous nos yeux. Nous pensions qu'il était simplement un vieil homme timide. Alors, nous l'avons comblé d'amour : des repas frais, de tendres câlins, de douces promenades en voiturette de golf sur la propriété.”

@trueandfaithful I wish I could say this wasn’t a true story????????… But after 15 years of loving Louie, his family dropped him off at our rescue. They did not look back. They drove away as if he had never been part of their home. The saddest part is that Louie didn’t understand. He sat by our gate every day, patiently waiting for the only people he had ever known. ?After about a week of hoping, he started to lose that spark. He grew quiet and still, as if his little heart was breaking right in front of us. We thought he was just a shy old man. So we poured love into him. Fresh meals, warm cuddles, slow golf cart rides through the property. And little by little, Louie began to open up. One morning he greeted us with a tiny dance, and it felt like a light turned back on inside him. That is when we realized Louie is the life of the party. He barks his opinions. His tail never stops wagging. He makes everyone laugh. Under all that hurt was a dog who just needed to feel safe again. Louie does have a heart murmur, so we made sure he had an echocardiogram. He is now on Vetmedin twice a day. He also had his diseased teeth removed and did wonderfully with anesthesia. He will be on lifelong medication, and we will provide the first few months for his adopter. Because of his age and medical needs, Louie is statistically unlikely to be adopted. We will always keep him safe here, but we are truly hoping someone out there can see what a treasure he is. He is fifteen, but he is full of personality. He is happy. He is loving. He is pure magic wrapped in a tiny old soul. If you have ever adopted a senior or a dog with medical needs, please share your story below. People who haven’t loved a senior dog often do not realize how special they truly are. ????Interested in adopting? Please visit our website, link in bio, to fill out the adoption application! ???? #chihuahua #seniordog #adoptme ? original sound - songs n lyrics

Ces petites attentions ont porté leurs fruits. Le petit chien âgé a commencé à se détendre et à s’ouvrir à ses bienfaiteurs. Un matin, il les a même gratifiés d’une petite danse. “On a eu l'impression qu'une lumière s'était rallumée en lui”, poursuit True and Faithful Pet Rescue Mission.

“Un chien qui avait juste besoin de se sentir à nouveau en sécurité”

Depuis, Louie aboie joyeusement, remue la queue et amuse tout le monde. “Sous toute cette souffrance se cachait un chien qui avait juste besoin de se sentir à nouveau en sécurité”, dit l’association.

@trueandfaithful / TikTok

Cette dernière précise qu’il suit un traitement pour un souffle au cœur. Il s’est également vu retirer des dents en mauvais état. “Il devra suivre un traitement médicamenteux à vie, et nous prendrons en charge les premiers mois pour son adoptant”, indique le refuge.

Si l’équipe de True and Faithful Pet Rescue Mission sait que ses chances d’être adopté sont minimes, elle n’a pas l’intention de baisser les bras. Elle continuera de prendre soin de lui autant qu’il le faudra.