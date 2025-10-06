Un nettoyeur découvre un chien sous la bâche d’une piscine et comprend qu’il reste un espoir de le sauver (vidéo)

Depuis plusieurs années maintenant, Vinicius Orlando travaille en tant que nettoyeur de piscine sur une propriété. Lorsqu’il s’y rend, il est toujours accueilli chaleureusement par le chien de la maison. Toutefois, l’animal n’était pas là et l’homme a tout de suite compris que quelque chose n’allait pas quand il a remarqué de l’eau sur la bâche de la piscine.

Choquito, un petit chien au pelage beige, doit sa vie à Vinicius Orlando, un nettoyeur de piscine devenu son héros. L’homme l’a sauvé de la noyade grâce à sa perspicacité et en adoptant les bons réflexes. Aujourd’hui, le toutou va très bien et son propriétaire est infiniment reconnaissant envers le travailleur.

La journée de Vinicius commençait pourtant comme d’habitude. Cela faisait 3 ans qu’il venait nettoyer la piscine d’une propriété de Goiás, au Brésil, rapportait The Dodo . Il était donc familier des lieux, tout comme du toutou de la maison, Choquito. Ce dernier le connaissait très bien à force de le voir et venait toujours l’accueillir joyeusement quand il arrivait.

Une situation alarmante

Tandis que Vinicius venait d’entrer sur la propriété, Choquito ne l’a pas accueilli comme à son habitude. L’animal était censé se trouver sur place, comme cela avait toujours été le cas jusqu'à présent. Très vite, l’instinct du nettoyeur de piscine lui a signalé que quelque chose n’allait pas et l’homme s’est dirigé vers le bassin : « En m'approchant de la piscine, j'ai vu que la bâche était mouillée et j'ai immédiatement pensé : "Il est là-dedans." », témoignait-il.

L’homme s’est alors hâté de soulever la bâche et a découvert le chien au fond de l’eau. Il a vidé ses poches et a sauté le plus vite possible pour rejoindre Choquito, qui était inanimé. La vidéo de surveillance montrera plus tard que la quadrupède a lutté pendant 40 minutes après être tombé dans l’eau puis, à bout de force, avait fini par couler . Heureusement, Vinicius est arrivé une minute plus tard.

Un regain d’espoir

Ce dernier l’a alors extirpé pour le remettre sur la terre ferme et lui prodiguer un massage cardiaque durant de longues secondes. Il n’a pas arrêté ec geste de sauvetage, puis, par miracle, Choquito est revenu à la vie. Vinicius a alors immédiatement prévenu son propriétaire pour qu’il l’emmène chez un vétérinaire et, après quelques examens, le praticien a déclaré que le rescapé était en bonne santé.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo de cet acte héroïque est devenue virale. Vinicius a été chaleureusement remercié et félicité par les internautes, qui l’ont qualifié de héros : « Mon héros ! Un ange qui marche parmi nous autres », écrivait une personne.