Passant de la rue au paradis, ces chiens séniors découvrent leur incroyable "Disneyland" inauguré spécialement pour eux (vidéo)

Certaines initiatives redonnent foi en l’humanité et font fondre le cœur des amoureux des chiens. En Thaïlande, un projet tout récent promet d’offrir une nouvelle page de douceur à des loulous qui n’ont pas toujours été épargnés par la vie. Il est l'oeuvre d'une figure bien connue du sauvetage canin en Thaïlande.

On ne présente plus Niall Harbison, le fondateur du refuge Happy Doggo en Thaïlande. L'Irlandais d'origine et thaïlandais de cœur compte d'innombrables sauvetages de chiens errants, abandonnés ou maltraités à son actif, notamment ceux de Leo ou encore de Stormzy.



wearehappydoggo / Instagram

Basé à Koh Samui, dans le sud du pays, Happy Doggo, qui est devenu le Happy Doggo Land, continue de se développer d'année en année, en particulier grâce à un soutien massif provenant des 4 coins du monde.

Après avoir mis en place une clinique vétérinaire flambant neuve au coeur du sanctuaire pour chiens en détresse, Niall Harbison et son association viennent d'inaugurer une toute nouvelle structure.

Il s'agit d'une sorte de maison de retraite pour canidés séniors, baptisée Golden Ticket Retirement Village. L'endroit est décrit comme étant le Disney Land des loulous âgés.

Le Golden Ticket a été présenté dans une vidéo partagée sur Instagram le 31 janvier 2026 et relayée par Parade Pets , à l'occasion de son ouverture officielle. La voici :

« Ils peuvent passer leurs années d’or en sécurité, à l’abri et entourés d’amour »

« L’équipe de The Land travaille sans relâche depuis plusieurs semaines pour transformer ce rêve en réalité, et c’est grâce à notre incroyable communauté, qui nous a aidés à collecter les fonds, que nous avons pu y parvenir. Ces chiens ont passé leur vie à survivre dans la rue. Aujourd’hui, ils peuvent passer leurs années d’or en sécurité, à l’abri et entourés d’amour », peut-on lire dans la légende de la vidéo.



wearehappydoggo / Instagram

Le Golden Ticket de Happy Doggo propose aux vieux chiens des espaces de verdure sécurisés, joliment et confortablement agencés, ainsi qu'un intérieur où tout est pensé pour leur bien-être et leur bonheur. Les pensionnaires ont également un vétérinaire à leur disposition pour assurer le suivi de leur santé et intervenir en cas de problème.



wearehappydoggo / Instagram