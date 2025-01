Un chien en fugue tombe dans une rivière gelée et risque la noyade jusqu’à l’intervention courageuse d’un père de famille (vidéo)

La situation d’Arizona semblait désespérée. Ce chien, parti la veille de la maison de sa maîtresse, s’était retrouvé à devoir se débattre dans l’eau glacée d’une rivière pour ne pas se noyer. Par chance, une famille passait par là, et le père n’a pas hésité à lui porter secours.

Un chien tombé dans un cours d’eau par une très froide journée a été sauvé par un bon samaritain et ramené à sa propriétaire, rapportait The Independent.

L’après-midi du vendredi 17 janvier, Chris MacRitchie, sa femme Erica et leur fils Ace se trouvaient à Barre, dans le Vermont (Etats-Unis), quand ce dernier a aperçu un chien dans la rivière Stevens Branch, que lui et ses parents longeaient.

Le pauvre animal était en très mauvaise posture. Il luttait à la fois contre le froid, le courant, la peur et la fatigue. Il était clairement à bout de forces et chaque seconde comptait.

Les MacRitchie ont d’abord essayé de l’appeler, mais il était trop occupé à garder la tête hors de l’eau et à tenter de rejoindre la rive opposée.

« J’ai eu le sentiment qu’il était de mon devoir d’essayer au moins de sortir ce chien de la rivière, car j'ai moi-même 2 chiens, et j'espère que quelqu'un le fera pour eux s'ils se retrouvent dans cette situation », confie-t-il à Associated Press.

L’homme n’avait pas le choix s’il voulait lui sauver la vie ; il devait braver l’eau glacée, même s’il n’en connaissait pas la profondeur. « Quand je suis entré dans l’eau et ai constaté que j’avais pied, j'ai été soulagé, raconte-t-il. Dans mon esprit, sur le moment, je me suis dit : OK, ce n'est pas si terrible. Oui, il fait froid, mais j'ai l'impression que c'est tout à fait faisable. »



Ace MacRitchie - Associated Press / YouTube

Il s’est saisi du quadrupède et l’a ramené sur la terre ferme, où il a été enveloppé dans une veste. Erica et Chris MacRitchie ont trouvé le numéro de sa maîtresse sur son collier et l’ont aussitôt appelée.



Ace MacRitchie - Associated Press / YouTube

« C’est courageux, altruiste et louable »

Morgan Cerasoli cherchait désespérément son ami à fourrure, répondant au nom d’Arizona et âgé de 7 ans, depuis la veille. Quand les héros du jour l’ont contactée, elle était en train de récupérer sa fille à l’école.

« J’ai commencé à pleurer et je lui ai dit : Oh mon Dieu, je vous aime [...]. Laissez-moi faire demi-tour et j’arrive », se souvient la propriétaire du chien, qu’elle avait découvert et recueilli au bord d’une route en Caroline du Sud.

Arizona se remet de sa mésaventure à la maison. L’examen vétérinaire a révélé qu’il était atteint de la maladie de Lyme.

Quand Morgan Cerasoli a vu la vidéo du sauvetage (ci-dessous), publiée par Associated Press sur YouTube, elle a de nouveau pleuré. « C’est courageux, altruiste et louable, dit-elle. Parfois, j’ai l’impression que c’est très rare de nos jours. »