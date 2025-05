A 2 doigts de la noyade, une chienne tombée dans une rivière est sauvée par un jeune pompier de 14 ans

Prise au piège dans l’eau très froide d’une rivière, Faÿs, une chienne de race Labrador, était sur le point de se noyer. C’est un adolescent de 14 ans, jeune sapeur-pompier et kayakiste, qui lui a offert une seconde chance en intervenant sans la moindre hésitation.

A Hermes, commune de l’Oise située à 15 kilomètres de Beauvais, les abords de la rivière Thérain sont devenus le théâtre d’un sauvetage poignant. Des faits rapportés par Oise Hebdo le jeudi 8 mai.

Le mercredi 7 mai vers 17h30, une femelle Labrador Retriever répondant au nom de Faÿs se débattait dans l’eau glacée. La basse température de l’eau, le courant, le stress et l’impossibilité de regagner la rive étaient en train de l’emporter sur sa détermination à lutter pour sa survie. L’épuisement, l’hypothermie et la noyade la guettaient.



Hôtel de ville Hermes / Facebook

C’est alors que le destin a placé Martin Laprevote sur sa route. Agé de 14 ans, formé comme jeune sapeur-pompier (JSP) et passionné de kayak, il passait par Hermes en voiture avec sa mère au moment-même où la chienne était en grand danger.

Intrigué par l’agitation inhabituelle des pompiers sur les berges de la rivière, il a compris qu’il y avait une précieuse vie à sauver dans le cours d’eau, sans savoir qu’il s’agissait d’une chienne.

L’adolescent n’a pas perdu de temps. Il a foncé au club Hermes Canoë-Kayak, qu’il connaît bien. David Deliancourt, pompier expérimenté de la commune, l’a repéré et a décidé de le rejoindre au volant de sa voiture. Ensemble, ils ont pris un kayak, l’ont attelé au véhicule de David Deliancourt et se sont dirigés vers l’emplacement de la Labrador. Celle-ci était coincée dans une zone particulièrement difficile d’accès.

Sang froid et détermination

A bord de leur embarcation, Martin Laprevote et son aîné ont manœuvré sur l’eau avec précision jusqu’à atteindre Faÿs. Dans un équilibre précaire, ils ont réussi à hisser la chienne sur le kayak. Le moindre faux mouvement pouvait les faire chavirer, mais leur sang froid a prévalu.



Hôtel de ville Hermes / Facebook

De retour sur la rive, Faÿs a aussitôt été réconfortée, séchée et réchauffée dans la voiture. Peu après, son maître soulagé et reconnaissant est venu la récupérer et la ramener à la maison.

Grâce à la bravoure du jeune Martin Laprevote et au précieux coup de main de David Deliancourt, une vie a été sauvée et une famille réunie.

« Nos pompiers sont formidables », peut-on lire sur la page Facebook de l’Hôtel de Ville d’Hermes qui a relaté ce récit bouleversant, photos à l’appui.