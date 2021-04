Un minuscule Chihuahua taquine et prend de gros risques pour convaincre un Bulldog de jouer avec lui (vidéo)

Quand un tout petit chiot Chihuahua décide de jouer avec un Bulldog Anglais, cela donne lieu à un grand moment de tendresse qu’il est presque impossible de ne regarder qu’une seule fois.

On ne se lasse pas de ces vidéos où nos amis à 4 pattes font étalage de leur énorme affection. Celle dont il est question ici a rencontré un succès fracassant sur la plateforme YouTube, où elle a été publiée en juin 2019 par la chaîne Rumble Viral. Relayée par Animal Channel, elle totalise, à ce jour, près de 29 millions de vues. C’est dire si elle vaut le détour.

Ce que cette séquence d’un peu plus de 2 minutes nous fait découvrir, c’est une scène adorable dont les protagonistes sont un chien adulte et un chiot beaucoup plus petit que lui. Le premier est un imposant Bouledogue Américain, tandis que son vis-à-vis est un tout jeune Chihuahua.

Débordant d’énergie, ce dernier a très envie de jouer avec son aîné, qui préfère rester tranquillement couché par terre. L’American Bulldog finit toutefois par répondre à l’invitation au jeu de son petit congénère, même s’il ne se montre pas aussi enthousiaste que lui.

Nullement impressionné par la différence de taille, le chiot le taquine en le tirant par la queue. Il bat brièvement en retraite, puis revient à la charge. Il essaie d’autres parties du corps moins fuyantes, comme les pattes, avant de s’approcher de la tête du grand chien, qui la lui offre volontiers.

Le Bouledogue Américain laisse le petit Chihuahua grimper sur son visage avec une patience et une douceur remarquables, tout en lui mordillant gentiment les pattes et en lui donnant des petits coups de museau.

Des images à voir et à revoir, sans modération.

