Les propriétaires dévoués de ce chien sénior l'emmènent dans road trip de 7000 km pour lui faire vivre des vacances mémorables (vidéo)

Et si les fêtes de fin d’année devenaient l’occasion de faire passer les membres les plus âgés de la famille avant tout le reste ? C’est le choix touchant qu’ont fait Tasha Ryland et son compagnon pour Jake, leur Golden Retriever de 17 ans et demi. Pour qu’il puisse passer les vacances de Noël avec eux tout en lui épargnant le stress d’un vol, ils ont décidé de traverser une bonne partie du pays en voiture, soit près de 7 000 km.

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, on découvre Jake, paisiblement allongé sur la banquette arrière de leur voiture. Couvertures, oreillers, jouets… Tout a été pensé pour qu’il soit parfaitement à l’aise. « Quel privilège de parcourir 7 000 km en voiture au lieu de prendre un vol de quelques heures, juste pour pouvoir emmener notre chien de 17,5 ans passer les fêtes avec nous », peut-on lire sur la vidéo en question, que relaie Newsweek et que voici :

La tendresse et la bienveillance du couple envers son chien sénior sautent aux yeux. On le voit tour à tour dormir, effectuer quelques pas dans la neige, puis apparaître dans une photo souvenir dans les bras de ses humains.

Un lien fort et des habitudes de vie bienveillantes

Tasha Ryland, 30 ans, a reçu de nombreux commentaires d’internautes émus, mais aussi admiratifs de la longévité de Jake. À ceux qui lui demandaient son secret, elle a notamment répondu que ses repas étaient principalement constitués de viande et de légumes, tout en les adaptant à son âge. En vieillissant, le système digestif des chiens évolue, et une alimentation de qualité, ainsi qu’une bonne hydratation, peuvent avoir un réel impact sur leur santé et leur espérance de vie.

Ce road trip hivernal n’est pas seulement une démonstration d’amour ; il reflète une philosophie, celle de considérer les animaux comme des membres à part entière de la famille.

@tasharyland / TikTok

A en juger par la popularité de la vidéo, il semble que ce message d’amour inconditionnel ait trouvé un large écho.