Un homme implore l’aide de sa communauté pour offrir un départ digne de ce nom à sa chienne bien aimée

Glen a passé de nombreuses années aux côtés de Cataleya, sa chienne et meilleure amie. Aujourd’hui, la femelle n’est plus toute jeune et a développé des problèmes de santé. Elle est en souffrance et son maître s’est résigné à la laisser partir en paix à condition de lui offrir des adieux dignes de ce nom.

Pour Glen Canning, un homme originaire de Taunton, en Angleterre, les dernières semaines ont été particulièrement difficiles à vivre. Sa chienne Cataleya, avec qui il partage son quotidien depuis longtemps, souffre de plusieurs problèmes médicaux qui impactent fortement sa qualité de vie. Son maître aimerait la laisser partir en paix, mais espère pouvoir lui offrir de belles obsèques.

Comme de nombreux chiens âgés, Cataleya a commencé à doucement perdre sa vision. Elle est finalement devenue aveugle, comme l’a rapporté le Somerset County Gazette. La chienne a dû apprendre à vivre dans ce nouveau monde, mais il ne s’agit pas de la seule épreuve qu’elle doit surmonter.

Des nouvelles désolantes

L’âge entraîne aussi une altération de la mobilité et Cataleya n’y a pas échappé. Elle n’est plus capable de se mouvoir comme autrefois et n’a donc plus la possibilité de faire de l’exercice physique. Comme si cela ne suffisait pas, son maître a découvert qu’une masse s’était développée à l’arrière de sa patte.

La chienne souffrait de tout son corps et les vétérinaires ont suggéré à Glen de mettre un terme à ses maux, qui deviennent de plus en plus difficiles à vivre. À contrecœur, l’homme s’est accordé avec les spécialistes en acceptant cette option : « Je fais cela pour elle car elle ressent un certain inconfort, elle prend des analgésiques mais ses mouvements sont désormais limités. Je ne veux pas la perdre mais les choses sont hors de mon contrôle et je veux maintenant la laisser partir en paix », a-t-il confié.

Puisqu’elle a été très importante dans sa vie, il souhaitait lui offrir une crémation symbolique afin de lui rendre un dernier hommage. Toutefois, les frais s’élevaient à plus de 700 euros, une somme dont il ne disposait pas, sachant qu’il subvenait aux besoins de sa mère. Il a donc ouvert une cagnotte en ligne et a déjà récolté près de 600 euros.

Glen espère qu’il pourra aider Cataleya à quitter ce monde sans souffrance : « Je cherche de l'aide pour lui offrir un départ digne », affirmait-il.