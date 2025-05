Un chien traumatisé par toute une vie de négligence refuse catégoriquement de marcher jusqu'à sa rencontre avec 5 jeunes congénères

De la résignation à l’espoir et le bonheur. C’est l’incroyable changement qu’a vécu un chien qui, en 2 années d’existence, n’avait connu que la négligence et la peur, jusqu’à son sauvetage par une association de protection animale. Le moment-clé de cette métamorphose a été les retrouvailles avec des chiots ayant vécu le même traumatisme.

Sloane Quealy, cofondatrice de l’association new-yorkaise Zion’s Mission Animal Rescue, avait immédiatement proposé son aide en recevant l’appel urgent d’une autre organisation, Animal Care Centers of NYC en l’occurrence, au sujet de dizaines de chiens en détresse.

Celle-ci venait, en effet, d’intervenir dans un appartement du Queens où 40 croisés Bergers Belges Malinois et Bergers Allemands vivaient entassés, sans soins ni socialisation.



Zion’s Mission Animal Rescue

Sloane Quealy et son équipe étaient en mesure d’en prendre 10 en charge. L’un d’eux, âgé de 2 ans et appelé Sammie par la suite, l’a particulièrement marquée. « Quand ils ont ouvert la porte de son box, j’ai eu le cœur brisé pour lui, raconte-t-elle, en effet, à The Dodo. Rien que son regard ; il avait l'air tellement abattu. Il tremblait un peu, et on m’a dit qu'il n'avait pas bougé. »



Zion’s Mission Animal Rescue

Sammie avait trop peur pour marcher. Pour le porter, les bénévoles ont dû s’y mettre à plusieurs et improviser. Ils ont passé des couvertures sous ses pattes arrière et son abdomen afin de le soulever, puis l’ont installé sur un chariot. Il a ensuite fallu le convaincre de monter dans la voiture de Sloane Quealy.

« Le chien est resté allongé là, il n'a rien fait, se souvient celle-ci. Il n'a pas réagi du tout. Il était tellement brisé, vous savez ? J'ai failli fondre en larmes ». Quand Sammie a entendu l’un des chiots secourus dans le même appartement, installé à l’avant du véhicule, il s’est tout d’un coup animé. Il a esquissé un petit mouvement, puis est retombé dans l’apathie.

Le quadrupède a été emmené chez le vétérinaire pour un examen complet et fixer la date de la castration. Malgré tous les efforts déployés par le personnel de la clinique pour le rassurer, il restait immobile dans son coin.



Zion’s Mission Animal Rescue

Par la suite, Sammie a été confié à une pension canine appelée Dawg House et située à Danbury, dans l’Etat du Connecticut. Il y était attendu par l’éducatrice Jess Roscetti, mais aussi et surtout 5 jeunes rescapés de l’appartement du Queens.

« Il savait qu'il était en sécurité désormais »

Jusque-là, le chien refusait toujours de bouger. On lui a proposé une gamelle d’eau dans l’espoir de l’amener à se déplacer, mais il restait au même endroit. Tout a basculé quand les 5 chiots, qui jouaient dans la cour, ont décidé de le rejoindre à l’intérieur.

L’un d’eux s’est approché de lui en remuant la queue. « Et là, il s'est mis à marcher et à trottiner autour des chiots, et ils ont fini par aller boire ensemble, relate Sloane Quealy. Puis il s'est recouché et a poussé un grand soupir. J'ai failli fondre en larmes, car il savait qu'il était en sécurité désormais. »



Zion’s Mission Animal Rescue

Sammie s’est progressivement intéressé à l’extérieur, se postant à la porte pour regarder ce qui s’y passait. « Puis finalement, il est sorti dans la cour, a fait un petit cercle rapide et est rentré, se réjouit sa bienfaitrice. Il a fait cela 2 fois de plus. Le lendemain matin, il faisait déjà ses besoins à l'extérieur et sautillait avec les chiots. Il ne s'est pas assis depuis. »

Le chien reprend tout doucement confiance et renoue avec le bonheur. « Il a une lueur dans les yeux qu'il n'avait pas avant, dit Sloane Quealy. La différence dans son visage est tout simplement incroyable. »

Sammie et ses 5 petits congénères doivent passer un mois au Dawg House pour se détendre et apprendre les bases de la vie à la maison, puis ils pourront être proposés à l’adoption.



Zion’s Mission Animal Rescue