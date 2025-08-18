Un Malinois retrouvé au bord de la route la laisse brisée et les coussinets en sang, secouru par un bon samaritain

Grâce à l’intervention rapide d’un jeune homme au grand cœur, un chien retrouvé blessé sur une route de montagne a pu être secouru et pris en charge. Une histoire touchante qui soulève encore de nombreuses questions sur les circonstances de sa mésaventure.

Avait-il fugué ? S’était-il égaré ? L’avait-on abandonné ? On ne sait pas grand-chose d’un chien découvert blessé, hier matin, sur la route menant au Ballon d’Alsace à Lepuix (90), mais il est désormais en lieu sûr et reçoit tous les soins dont il a besoin, rapportait L’Est Républicain .

Le dimanche 17 août vers 8 heures, Anthony Okaz, qui travaille à la Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace, s’apprêtait à prendre le volant pour s’y rendre quand il a été alerté par des aboiements de détresse.

C’est ainsi qu’il a repéré un Berger Belge Malinois mal en point. Il se trouvait sur le bord de la route, épuisé, endolori et les coussinets en sang. Le jeune homme a tout de suite remarqué que le quadrupède boitait ; il semblait souffrir d’une blessure à la patte avant gauche, très probablement causée par un véhicule.



Photo d'illustration

Anthony Okaz a également constaté que le chien portait un harnais et que sa laisse, encore attachée, était cassée.

Le Terrifortain a pris le temps d’habituer l’animal à sa présence et de gagner sa confiance. Il y est finalement parvenu, au point de l’amener à accepter de monter à bord de sa voiture.

Il a ainsi pu l’emmener sur son lieu de travail. Le Malinois s’est reposé, a eu droit à un repas et à une gamelle d’eau, en attendant l’arrivée des secours prévenus par son bienfaiteur.

Le chien placé en refuge après son sauvetage

Par la suite, “les gendarmes et les pompiers sont montés et ont redescendu le Malinois au refuge de Belfort”, raconte Anthony Okaz à L’Est Républicain.

Le chien est donc entre de bonnes mains. Il s’agit à présent de retrouver sa famille et d’en savoir plus sur sa situation.

A lire aussi : Un ancien chien de refuge se fait de nouveaux amis au parc après une expérience traumatisante (vidéo)

La veille, vers 19h30, des témoins avaient signalé la présence d’un chien au bord de la départementale 465, du côté de Malvaux. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Giromagny s’étaient rendus sur place, mais l’animal n’était plus sur les lieux. On ignore s’il s’agit du Malinois secouru par Anthony Okaz ou d’un autre canidé. Les prochains jours nous permettront peut-être d’y voir plus clair et surtout, espérons-le, d’apprendre des nouvelles rassurantes au sujet du toutou rescapé.