Cette croisée Labrador abandonnée 2 fois car « trop imposante » trouve enfin un foyer chaleureux où elle peut s'épanouir

Malgré plusieurs abandons, Molly a enfin trouvé la famille idéale qui comprend sa sensibilité et son grand cœur. Aujourd’hui, cette chienne au pelage noir vit sereinement entourée d’amour, de balades et de câlins bien mérités.

A 8 ans, la vie de Molly avait basculé au moment où cette croisée Labrador Retriever de 40 kilogrammes et au pelage noir s'y attendait le moins. La famille au sein de laquelle elle avait toujours vécu avait décidé de se séparer d'elle et envisageait même de la faire euthanasier. La raison invoquée : elle semblait de plus en plus stressée et mal à l'aise en présence de des jeunes enfants de ses maîtres.



Effingham County Animal Control

Une habitante du comté d'Effingham en Illinois (Etats-Unis), exerçant le métier de toiletteuse tout en faisant du bénévolat au refuge local (Effingham County Animal Control), avait eu vent de cette histoire et en avait aussitôt informé la responsable de la structure d'accueil, Michelle Shoot. « Il était clair que c’était une chienne très spéciale qui avait simplement besoin d’une autre chance dans un foyer mieux adapté, dit cette dernière à The Dodo . Nous étions ravis de l'aider. »



Effingham County Animal Control

Une chienne « totalement repliée sur elle-même »

Molly était arrivée au refuge début janvier 2026. Le personnel avait été touché par sa sensibilité. D'après Michelle Shoot, elle veut simplement « être proche de ses humains ». En s'étant retrouvée privée de sa famille, elle a eu le cœur brisé et « s'est totalement repliée sur elle-même ».

Quelques semaines plus tard, elle a été adoptée. Tout le monde était heureux de la voir prendre un nouveau départ. « Nous étions convaincus qu’elle avait trouvé son foyer pour toujours », raconte Michelle Shoot.



Effingham County Animal Control

Malheureusement, la joie a été de courte durée. Au bout de 2 mois, ses adoptants l'ont ramenée au refuge, se plaignant de ses pertes de poils, de ses aboiements fréquents et surtout du fait qu'elle est « trop imposante ». Pourtant, au moment de l'adoption, ils avaient bien vu son gabarit…

« Molly n’avait absolument rien fait de mal. Elle se comportait simplement comme un Labrador », dit Michelle Shoot qui, avec son équipe, a tout fait pour lui remonter le moral et n'a pas baissé les bras.

Son histoire et son « visage tellement triste », d'après Eric Nixon, ont ému cet homme et sa femme Lori après qu'il les ont découverts sur Facebook. Ce couple avait perdu Sadie, leur Labrador noire, un an plus tôt. Eric venait de prendre sa retraite et avait du temps libre à consacrer à un nouveau compagnon à fourrure. Lui et sa conjointe ont demandé à rencontrer Molly.



Lori Nixon

« Il n’y a rien de mieux que l’âme douce d’un vieux chien »

La visite a donné lieu à un véritable coup de foudre. « Elle est venue directement vers nous », raconte Lori. « Il y a eu une connexion immédiate, confirme la responsable du refuge. Molly était détendue, affectueuse et pleine d’espoir. Et cette famille l’a vue exactement telle qu’elle est. »



Lori Nixon

L'adoption a été officialisée dans la foulée. Depuis, la chienne coule des jours heureux, dormant aux côtés de ses propriétaires qui lui offrent friandises et balades en voiture.

Ils prévoient même de l'emmener avec eux lorsqu'ils iront rendre visite à des proches à Nashville, dans le Tennessee.

« Il n’y a rien de mieux que l’âme douce d’un vieux chien », conclut Eric Nixon.

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