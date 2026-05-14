Privé de son foyer détruit par un feu de forêt, ce chien retrouve enfin son maître après avoir passé 15 mois en refuge

Après une séparation forcée de plus d’un an à cause des incendies ayant ravagé leur maison en Californie, un chien et son maître ont enfin pu se retrouver au refuge où vivait l'animal durant cette période difficile. Une issue bouleversante pour Blade, resté 15 mois sous la protection de l’association avant de rentrer chez lui définitivement.

Les feux de forêt ayant eu lieu à Eaton, dans la région de Los Angeles (Californie) en janvier 2025, avaient détruit de nombreuses maisons, notamment celle de Dominic et de son chien Blade à Altadena. Tous 2 avaient pu échapper aux flammes de justesse, mais s'étaient retrouvés sans domicile du jour au lendemain. Depuis, le jeune homme devait s'employer à trouver un nouveau logement, et il n'était plus en mesure de garder le croisé Labrador Retriever à ses côtés.

Dominic avait ainsi dû prendre une décision des plus douloureuses ; se séparer de son ami à 4 pattes, le temps de retrouver une situation stable. Il l'avait confié à l'association locale Pasadena Humane, qui avait pris en charge de nombreux animaux de compagnie affectés par l'incendie.

15 mois plus tard, d'émouvantes retrouvailles ont eu lieu entre Blade et son propriétaire, qui a enfin obtenu un logement leur permettant de vivre à nouveau sous le même toit.

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Pasadena Humane / Facebook

« Tant d’autres se trouvaient dans la même situation que Dominic, soudainement déplacés, à la recherche d’un nouveau logement souvent sans rien d’autre que les vêtements qu’ils portaient sur le dos », peut-on lire dans un post à leur sujet partagé sur la page Facebook de la Pasadena Humane.

« Blade était l'un des nombreux animaux de compagnie restés sous nos soins pendant des mois, et certains pendant plus d'un an, alors que nous nous sommes engagés à soutenir notre communauté après l'incendie », poursuit l'association.

« Nous n’avions jamais vu Blade aussi heureux »

Pendant son séjour au refuge, le chien a reçu attention et amour, et partagé des moments privilégiés avec les membres du personnel entre jeux et câlins à n'en plus finir. « Cet affectueux croisé Labrador se blottissait régulièrement contre nos employés du centre d'appels, indique l'association dans son post. Il partait en promenade tous les jours avec nos bénévoles, visitait notre boutique pour y déguster de délicieuses friandises et s'adonnait souvent à son activité préférée : déchirer des cartons »



Pasadena Humane / Facebook

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