En route pour un concert de Taylor Swift, une fan croise 2 chiens abandonnés et se bat pour les sauver (vidéo)

Brooke Morosca adore Taylor Swift. En assistant à l’un de ses concerts, elle savait qu'elle passerait une soirée inoubliable. Elle n'aurait toutefois jamais imaginé qu’en chemin elle croiserait la route de 2 chiens négligés depuis toujours et que cela changerait sa vie.

Originaire d'Orlando, en Floride (États-Unis), Brooke Morosca était folle de joie de se rendre à La Nouvelle-Orléans (Louisiane) pour assister à l’un des shows du Eras Tour de Taylor Swift. Elle ne savait pas qu’une rencontre surprise avant le concert allait encore plus la bouleverser.

Une connexion immédiate

Sous le porche du Airbnb qu'elle avait loué pour quelques nuits, la jeune femme de 24 ans a fait la rencontre d'un Labrador sans collier et couvert de puces. « La chienne s'est approchée de moi en remuant la queue », a raconté Brooke à Newsweek. « Pendant ce temps, un petit chien noir a surgi des buissons. Il était également couvert de puces et semblait extrêmement mal nourri. »

Sortis de nulle part, les 2 toutous ont commencé à suivre Brooke et refusaient de la quitter. De son côté, la jeune femme, sous le charme, a ressenti une connexion immédiate avec les 2 boules de poils. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé de s'en occuper durant son séjour.

© @brookemorosca / TikTok

Au moment de rentrer en Floride, elle ne pouvait pas se résoudre à les laisser retourner dans la rue et a donc contacté un refuge local. Leur dire au revoir était un déchirement, mais Brooke s’était promis de revenir les chercher dès que possible.

Une adoption à rebondissements

Au refuge, les 2 toutous n’étaient, hélas, pas des inconnus : une procédure judiciaire avait déjà été entamée contre leur propriétaire. Un espoir subsistait : si celui-ci ne se manifestait pas dans un délai de 3 jours, les chiens pourraient être proposés à l’adoption. Tous les jours, Brooke appelait donc pour avoir des nouvelles et le 3e jour, leur propriétaire est finalement réapparu.

Malgré tout, Brooke refusait de renoncer. Quatre mois plus tard, on l’informa que le chien noir, Rhysand, était adoptable, mais que le Labrador avait été rendu à son propriétaire.

En apprenant cette nouvelle, la jeune femme était partagée entre joie d’offrir une vie meilleure à Rhysand et tristesse pour son amie Labrador. « Je n'ai jamais cessé de penser à elle et je me suis accrochée à l'espoir de pouvoir l'aider, d'une manière ou d'une autre. », a-t-elle expliqué.

© @brookemorosca / TikTok

Quelques semaines plus tard, poussée par son instinct, Brooke décida de consulter le site du refuge. Par miracle, la femelle Labrador rebaptisée Crumpet était disponible à l’adoption ! Elle sut immédiatement quoi faire : retourner en Louisiane pour la secourir.

A lire aussi : Malgré les maltraitances et la cicatrice qu'il en garde sur le museau, ce chien a toujours gardé foi en l'humain

Elle a été profondément touchée lorsqu'elle a pu enfin réunir les 2 toutous. « Je suis tellement heureuse de les savoir en bonne santé et prêts à vivre la vie qu'ils méritent », conclut joliment Brooke. Parfois, une rencontre inattendue peut vraiment suffire à changer des vies...