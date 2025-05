Un Labrador devient un « super-héros » après avoir sauvé la vie d’un chien empoisonné

Quand la santé de son chien s’est drastiquement détériorée, un propriétaire l’a conduit aux urgences vétérinaires et a découvert avec effroi qu’il avait été empoisonné. Son pronostic vital était engagé, mais il y avait encore des chances de le sauver à l’aide d’une perfusion sanguine. Cela tombait bien, car l’un des donateurs les plus réguliers était déjà sur place.

Les praticiens des urgences vétérinaires DoveLewis, à Portland (États-Unis), ont pris le cas de Jaxon très au sérieux après avoir observé ses symptômes. Ils ont soupçonné un empoisonnement et se sont inquiétés en voyant qu’il avait déjà perdu beaucoup de sang. Par chance, Olivia, une femelle Labrador, était du même groupe sanguin que lui et avait l’habitude de réaliser des dons.

Cette dernière était déjà venue réaliser 15 dons de sang à l’hôpital, rapportait KPIC. Loin de se laisser impressionner par l’aiguille, elle était à l’aise et ne se rendait jamais à reculons sur place : « Donner du sang est simple et agréable pour Olivia », partageait Grace Epstein, la maîtresse du quadrupède. Peut-être avait-elle compris que son action pouvait sauver des vies.

DoveLewis / KPIC

Un état catastrophique

Au cours du mois d’avril, les vétérinaires ont fait la rencontre de Jaxon dans des conditions difficiles. L’animal est arrivé chez eux léthargique. En l’observant, ils ont constaté la pâleur de ses gencives, ce qui peut être le signe d’une anémie. Effectivement, le quadrupède avait perdu de grandes quantités de sang. Selon leur diagnostic, ce dernier ne coagulait plus et la cause était certainement un empoisonnement au rodenticide.

Il fallait agir en urgence pour sauver Jaxon, et cela passait par une transfusion sanguine immédiate. Par chance pour le canidé, sa bonne étoile était là ce jour-là et se nommait Olivia. La chienne avait fraîchement fait don de son sang et était compatible avec Jaxon. Lequel a pu recevoir des fluides sains, ce qui a permis de stabiliser son état de santé.

A lire aussi : Chaque jour, cette femme prend une pause à son travail pour aller réconforter une chienne abandonnée depuis 4 ans dans le refuge voisin (vidéo)

DoveLewis / KPIC

Finalement, Jaxon est rentré chez lui auprès de sa famille. Si Olivia n’a pas conscience du fait qu’elle ait sauvé une vie, la directrice de la banque de sang, Kelsey Reinauer, est infiniment reconnaissante : « Nous appelons nos donneurs de sang des "super-héros", car leur volonté d'aider permet de sauver des vies pour de nombreux animaux », a-t-elle partagé.