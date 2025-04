Un don du sang permet à un chien dans un état critique de survivre et de prolonger son bonheur aux côtés de ses humains

Frankie n’est malheureusement plus de ce monde, mais ce chien a pu mener une vie heureuse et être entouré des siens jusqu’au bout alors qu’il risquait d’en être privé à cause de la maladie. Une transfusion sanguine l’a sauvé et a permis à sa famille de profiter de sa présence plus longtemps que ce qui était attendu depuis la dégradation de son état de santé, rapportait la BBC.

Lottie Howard habite Esher dans le comté du Surrey, en Angleterre. Son meilleur ami était ce Caniche nain de 15 ans. Il était tombé gravement malade, au point qu’on ne lui donnait plus très longtemps à vivre.



Pet Blood Bank UK / Facebook

« Frankie souffrait de plusieurs problèmes de santé, notamment d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, d'un souffle cardiaque et de troubles de la vésicule biliaire, explique sa propriétaire à la BBC. La combinaison de ces problèmes a entraîné une anémie sévère. Il n'avait presque plus de globules rouges. »

Le chien était « dans un état critique », poursuit sa maîtresse. Seule une transfusion sanguine pouvait permettre à la famille d’entretenir un semblant d’espoir. L’opération a pu avoir lieu grâce à la banque du sang Pet Blood Bank à Bletchingley. Elle a duré plusieurs heures, puis Frankie a été gardé en observation pendant la nuit.

A lire aussi : Un plombier va au-delà de son travail en mettant le chiot de son client en sécurité (vidéo)

Emotion et reconnaissance

L’épreuve et l’attente étaient extrêmement angoissantes pour Lottie Howard et les siens, mais la transfusion lui a finalement sauvé la vie. Elle a permis de prolonger sa présence à leurs côtés de 8 mois. Ce n’est peut-être pas énorme, mais pour ses humains, cela signifiait beaucoup. Ils ont pleinement savouré ces précieux moments partagés avec leur compagnon à 4 pattes.

Frankie est décédé le 5 mars 2025. Il est parti en se sachant aimé. Lottie Howard en est tellement reconnaissante qu’elle a décidé de devenir bénévole chez Pet Blood Bank à Bletchingley.