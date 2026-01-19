Émue par la relation unique entre sa fille et son Dobermann, une maman compile leurs plus beaux moments de complicité (vidéo)

L’amitié entre un enfant et un chien met des étoiles dans les yeux de nombreux parents. Sur les réseaux sociaux, une habitante de Palm Springs (Californie, États-Unis) compile les merveilleux moments de complicité partagés par sa fille et le Dobermann avec lequel elle a grandi.

Certaines relations n’ont pas besoin de mots pour s’épanouir. De l’autre côté de l’Atlantique, une mère de famille nommée Hanny Thomas observe avec tendresse la belle histoire d’amitié entre sa fille et son chien, un Dobermann répondant au nom de Diesel.

Ce dernier accompagne l’enfant à chaque étape de sa vie, et le voit grandir. Leur complicité n’a fait que se renforcer au fil des années, pour le plus grand plaisir de la maman.

Des images touchantes

Sur son compte Instagram, Hanny a publié une vidéo touchante qui a été relayée par le média Pet Helpful. On y voit l’évolution formidable de la relation entre sa fille et son chien, ainsi que les temps forts partagés ensemble.

« J’ai élevé mon chiot Dobermann aux côtés de ma jeune fille et voici ce que mon téléphone a capturé au fil des ans », écrit-elle au début de la vidéo. S’ensuivent des séquences diverses, qui ont profondément ému les internautes.

On contemple notamment l’enfant en train de jouer dans le désert de l’est californien avec son fidèle ami à 4 pattes. Les bisous et les câlins fusent ! Puis, le temps passe, la petite fille grandit, mais l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre reste intact. Il se renforce même.

« Elle est à moi, je suis à elle et je l’aime »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 23 000 mentions « j’aime ».

« Mon père a eu une chienne Dobermann quand j’ai fêté mes 2 ans, commente un utilisateur du réseau social, elle a grandi comme cela. Je suis enfant unique et c’était la meilleure des expériences. Elle était comme ma sœur. »

« Il est du genre : "C'est ma petite humaine, elle est à moi, je suis à elle et je l'aime "», souligne une autre internaute.

