Des chercheurs produisent avec succès du sang de chien in vitro et cette avancée pourrait révolutionner les transfusions

C’est une percée scientifique qui pourrait sauver de nombreuses vies canines. Des chercheurs sud-coréens sont, en effet, parvenus à produire des globules rouges de chien in vitro à partir de protéines indispensables à l’activité des cellules immunitaires et de marqueurs cellulaires. Cette méthode innovante permettrait de fournir une source de sang canin supplémentaire lors des transfusions dans un contexte où les animaux donneurs manquent cruellement.

Tout comme les humains, nos amis à 4 pattes peuvent avoir besoin de transfusions de sang dans certaines situations : forte anémie liée à une maladie grave, hémorragie consécutive à un accident… Or, il n’est pas évident de trouver des chiens donneurs pour les sauver, encore moins dans l’urgence.

Une entreprise sud-coréenne de bio-ingénierie s’était penchée sur la question et a réussi une première mondiale ; produire du sang canin in vitro. C’est ce que la startup ArtBlood, basée à Séoul, a annoncé lors de la conférence Cell Bio 2024, rapporte Business Korea ce mercredi 18 décembre.

Cell Bio 2024 réunit les acteurs de la biologie cellulaire du monde entier à San Diego, en Californie (Etats-Unis), du 14 au 18 décembre.

L’annonce faite par ArtBlood constitue une avancée majeure en matière de transfusions sanguines chez le chien et de médecine vétérinaire. Les recherches en question avaient été menées conjointement par ladite entreprise, l’Ecole supérieure de Sciences biomédicale et d’ingénierie de l’université de Hanyang, ainsi que le professeur Yoo Do-hyun, de la faculté de médecine vétérinaire de l’université de Gyeongsang.

Pour recréer du sang de chien in vitro, les chercheurs ont utilisé des cytokines, qui sont des substances permettant aux cellules immunitaires de communiquer entre elles afin d’en réguler l’activité, ainsi que des marqueurs cellulaires d’origines humaine et canine. Le processus de culture s’est étendu sur près de 3 semaines.

D’après Park Seong-ah, qui a présenté les résultats lors de la conférence Cell Bio 2024, c’est la première fois que des globules rouges sont générés à partir de cellules mononucléées sanguines périphériques de chien.

« Résoudre le problème de la pénurie de sang pour les transfusions »

« Les globules rouges immatures des chiens ont proliféré, atteignant une expansion maximale le 17e jour, et la production de globules rouges a été achevée, explique Park Seong-ah. Les globules rouges cultivés sont plus petits que les globules rouges humains, ont des caractéristiques morphologiques similaires au stade de maturité et présentent la même capacité de transport d'oxygène que le sang de chien d'origine ».

L’intérêt d’une telle technologie est qu’elle pourrait contribuer « à résoudre le problème de la pénurie de sang pour les transfusions et à présenter des alternatives éthiques à l'avenir », d’après Park Seong-ah.



On pourrait d'ailleurs imaginer que d'autres animaux soient sauvés par des transfusions sanguines réalisées à partir de globules rouges produits in vitro, puisque les chiens peuvent aussi donner leur sang à des chats, par exemple. On l'avait vu avec l'histoire de Juan.