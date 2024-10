Témoin d’une scène surréaliste, un parapentiste filme un chien au sommet d'une des pyramides de Gizeh (vidéo)

Construite il y a plus de 4500 ans pour servir de tombeau au pharaon Khéops, la grande pyramide de Gizeh (Égypte) continue toujours de nous fasciner. Entourée des pyramides de Khéphren et de Mykérinos ainsi que du Sphinx, la première des 7 merveilles du monde antique a servi de toile de fond à de nombreux films et a fait rêver plus d’un aventurier.

Dernièrement, c’est Marshall Mosher, un "athlète d'aventure" autoproclamé, qui a choisi de survoler cet incroyable décor en paramoteur (un parapente à moteur). L’homme savait que le paysage serait à couper le souffle, mais il ne savait pas qu’il allait aussi assister à une scène surréaliste.

Un chien au sommet de la pyramide

Dans une vidéo de son vol postée sur Instagram et relayée par le New York Post, on voit ainsi Marshall et ses amis planant dans le ciel du désert avant que la caméra ne zoome sur le sommet de la pyramide de Khéphren pour montrer un chien en train de passer sa journée tranquillement, à près de 143 mètres de haut.

« Un chien a grimpé jusqu'en haut de la Grande Pyramide de Gizeh (sic) ! », a écrit l’aventurier stupéfait en légende de sa vidéo.

« Anubis Pup »

Cette scène peu banale est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont plaisanté en disant que Marshall et ses amis avaient croisé Anubis, le dieu égyptien à tête de canidé qui veille sur les nécropoles et qui guide les défunts dans l’au-delà. Par conséquent, le public a surnommé ce toutou aventurier « Anubis Pup ».

D'autres internautes se sont en revanche inquiété de la sécurité du chien. Leurs doutes ont été vite dissipés lorsque Marshall a expliqué que le petit grimpeur était redescendu sans encombre. Selon lui, les chiens errants qui vivent dans la région ont l’habitude d’escalader les pyramides.

Ce vol en parapente a en tout cas été très inspirant pour Marshall, lui rappelant qu’aucun rêve n’est trop grand, « que ce rêve soit de survoler les pyramides ou le rêve d'un chien d'avoir la vue la plus épique de toute l'Égypte ! ».