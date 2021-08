Un chien mécontent observe avec impuissance un renard jouer avec sa balle (vidéo)

Alors qu’elle s’apprêtait à sortir s’amuser dans le jardin, une chienne a eu la désagréable surprise de constater qu’un cousin canidé l’avait devancée. Un renard s’est emparé de l’un de ses jouets. Une scène amusante qui a été filmée et partagée.

Lupe est une chienne croisée Teckel / Chihuahua extrêmement agréable à vivre. Très amicale, pleine d’énergie et joueuse, elle est toujours ravie de faire de nouvelles rencontres et ne rate jamais une occasion de s’amuser.

L’une de ses activités préférées consiste à malmener ses jouets dans le jardin de la maison de ses maîtres. Elle aime les traîner partout, les balancer et les rattraper. Toutefois, même si elle tient énormément à ses joujoux, il lui arrive souvent de les laisser dehors lorsqu’elle en a fini avec eux. Le genre d’oubli qui peut valoir quelques mésaventures.

C’est justement ce qui lui est arrivé ici. Lupe se préparait à sortir rejoindre son carré de pelouse pour passer un agréable moment à s’amuser, mais elle a dû renoncer à ses plans. Elle s’est, en effet, aperçue qu’un invité surprise s’était accaparé son coin d’herbe favori, un renard en l’occurrence. « L’intrus » en question ne s’est pas contenté de s’approprier son aire de jeu ; il lui a aussi emprunté son jouet.

Samantha Ng / YouTube

Incrédule et impuissante, Lupe ne peut qu’aboyer son désaccord

Le goupil s’en donne à cœur joie en lançant l’objet et en sautillant tout autour, le tout sous le regard médusé de la chienne. Celle-ci exprime d’ailleurs clairement son mécontentement et grognant et en aboyant.

Samantha Ng / YouTube

Lupe a bien envie de reprendre possession de son jouet et de son coin de verdure, mais l’idée de se frotter au renard ne l’enchante guère. Elle préfère protester à bonne distance, depuis la fenêtre.

Son propriétaire a eu la bonne idée de filmer la scène et de la poster sur la plateforme YouTube. Voici la vidéo :

