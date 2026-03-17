Des enfants et des chiots touchés par la même malformation cardiaque se réunissent pour fêter la réussite de leur traitement

À l’origine de cet événement émouvant, la société Abbott a permis à des familles ayant des enfants concernés par l’anomalie cardiaque aussi appelée persistance du canal artériel de se retrouver. Ce joyeux rendez-vous rassemblait aussi des chiots ayant subi le même parcours. Les uns comme les autres se souviendront longtemps de ce moment vertueux de soulagement.

C’est à Los Angeles (États-Unis) que la société de dispositifs médicaux et de soins, Abbott, a eu cette idée très originale, expliquait People. Proposant une solution novatrice pour répondre à la problématique de la persistance du canal artériel (PCA), elle a souhaité montrer qu’il y avait de l’espoir fasse à cette anomalie congénitale qui touche autant les humains que les chiens.

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Une malformation importante

La persistance du canal artériel est un trouble qui touche en particulier les bébés prématurés. Il s’agit d’une persistance de la connexion entre l’aorte et l’artère pulmonaire, qui engendre une circulation trop importante de sang vers les poumons. En temps normal, ce canal se referme de lui-même.

Les conséquences de cette anomalie cardiaque peuvent être lourdes, allant d’une insuffisance rénale à des hémorragies cérébrales, en passant par un retard de croissance ou encore des soucis nutritionnels.

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Un traitement qui a fait ses preuves chez l’humain et le chien

À l’occasion de son événement qui s’est déroulé il y a quelques mois, la société Abbott apportait des détails à propos de son dispositif d’occlusion. Ce système qui a apporté des résultats concluants chez les enfants comme chez les chiots consiste à guider le flux sanguin par le biais d’un cathéter inséré dans un vaisseau au niveau de l’aine.

Chez les humains ou les chiens, le fonctionnement est le même, et à ce jour, les résultats sont très satisfaisants, permettant aux uns comme aux autres de reprendre le cours d’une vie normale.

Point non négligeable, le dispositif permet aussi d’éviter la chirurgie à cœur ouvert.

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« Nous avons célébré à la fois les enfants inspirants et des chiots résilients »

L’événement, qui marquait aussi un grand soulagement pour les familles, a été l’occasion de partager ses expériences. Enfants et chiens ont pu jouer ensemble sous le regard attendri de parents qui ont derrière eux des expériences souvent douloureuses.

La maman d’une petite fille nommée Leila témoignait : « Voir jusqu’où Leila est allée et ces chiots grâce à cette procédure est vraiment incroyable ».

Plein de joie, le moment a été l’occasion de célébrer la vie du côté des parents d’enfants, comme des propriétaires de chiens.