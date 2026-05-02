Sauvé d'un élevage intensif, ce Caniche qui rongeait les barreaux de sa cage vit de nombreuses premières fois émouvantes (vidéo)

Pretzel, un Caniche, a passé des années enfermé dans une cage au sein d’un élevage intensif. Sauvé par l’association américaine Phoenix Animal Rescue et adopté par une femme nommée Sarah Pawlak, le rescapé découvre enfin ce que signifie être aimé et vit de nombreuses « premières fois » qui émeuvent sa famille.

Durant les premières années de sa vie, Pretzel n’a connu que la négligence et l’isolement. Le Caniche a été sauvé d’un élevage intensif basé à Lancaster (Pennsylvanie, États-Unis) par l’association Phoenix Animal Rescue, qui l’a ensuite confié à une famille d’accueil dévouée.

À son arrivée, le petit chien était dans un état déplorable. En plus d’être extrêmement maigre, son pelage était emmêlé et il lui manquait 25 dents. « Pretzel tremblait sans cesse, maintenu à l'isolement total dans cet élevage intensif. Tout était nouveau pour lui, explique Sarah Pawlak au micro de Newsweek, il semblait abattu et résigné, et son regard était complètement éteint. On nous a dit qu'il s'était cassé les dents en rongeant les barreaux de sa cage. » Cette dernière, touchée par son histoire, l’a adopté le 16 février.

© @sarah_valentia / TikTok (capture d'écran)

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« Il doit vous aimer tellement »

Depuis son adoption, le Caniche a fait d’énormes progrès. Son adoptante, douce et patiente, a notamment fait appel à un comportementaliste canin pour aider son chien à gérer son anxiété.

Au cours des derniers mois, Sarah a immortalisé toutes les premières fois de sa boule de poils adorée : sa première balade, son premier jouet, sa première sieste dans un lit… « Avant d’être secouru, Pretzel avait passé toute sa vie en cage et n’avait jamais vu le ciel. Ses pattes n’avaient jamais foulé l’herbe et il n’avait jamais vu la neige, confie-t-elle, nous l’avons vu aboyer, remuer la queue et se blottir contre nous pour la première fois. Je n’oublierai jamais le moment où il a découvert sa queue et l’a poursuivie pendant si longtemps. »

Sur TikTok, Sarah retrace son parcours d’adoption et montre tous les pas en avant de son chien. Les vidéos, visionnées des milliers de fois, émeuvent les internautes. « Tu es absolument adorable, Pretzel. Je crois que je suis complètement gaga ! Je suis ravie que tu aies enfin la vie que tu mérites », écrit l’un d’entre eux. « Il doit vous aimer tellement et vous le méritez ! », estime un autre.

« Il est important de se renseigner avant d’adopter un chien »

« L’élan de soutien envers Pretzel est tellement réconfortant et me touche profondément. C’est un chien si exceptionnel, capable de réapprendre à faire confiance malgré les horreurs qu’il a vécues », déclare Sarah, qui sensibilise le public à l’adoption responsable.

« Il est important de se renseigner avant d'adopter un chien afin de ne pas participer, même involontairement, à de la maltraitance animale, souligne-t-elle, des milliers de chiens vivent dans des élevages intensifs et sont éliminés lorsqu'ils ne sont plus utiles. Ils sont condamnés à l'isolement et à la négligence. Bien que le chemin soit encore long, nous aiderons Pretzel à le parcourir. »

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Le conseil de Woopets : comment reconnaître un éleveur responsable ?

Un éleveur responsable de chiens ou de chats se reconnaît à son sérieux et à son souci du bien-être animal. En plus de connaître parfaitement la race qu’il élève, il doit être déclaré et formé.

De plus, un éleveur responsable fait visiter son élevage, montre les parents, réalise des tests de santé, soigne et socialise les jeunes animaux avant leur adoption. Il maintient tout ce beau petit monde dans des conditions de vie propres et adaptées.

Enfin, il s’intéresse aux futurs adoptants en posant des questions et en s’assurant que leur mode de vie correspond aux besoins de ses petits protégés. Il formalise la vente avec un contrat clair, et en leur faisant signer le certificat d’engagement et de connaissance au moins 7 jours avant l’acquisition.