Un chien errant devient la star d'une parade en jouant avec un ballon et rappelle qu’il suffit parfois de peu pour être heureux (vidéo)

En Argentine, un chien des rues a récemment offert aux habitants l’un de ces moments de grâce dont seuls les animaux ont le secret. Au milieu d’un défilé d’écoliers très attendu, ce loulou espiègle a volé la vedette avec une scène aussi spontanée qu’attendrissante ; un petit spectacle improvisé qui a fait fondre toute une ville et conquis des millions d’internautes.

Le bonheur se trouve souvent dans les plus petites choses et peut être contagieux. Les chiens nous le rappellent chaque jour ; il suffit de les observer pour s’en rendre compte. Les habitants de Rivadavia, une ville de l’ouest de l’Argentine, en ont eu un exemple récemment.

Ce soir-là, une parade annuelle d’écoliers se déroulait dans l’une des rues principales de la ville. Les élèves étaient censés être les vedettes de l’évènement, mais un protagoniste inattendu a attiré tous les regards.

Il s’agit d’un chien errant, qui a surgi de nulle part et s’est mis à jouer avec un ballon de baudruche jaune. Il est vite devenu la star improvisée du défilé, enchantant le public par sa joie de vivre communicative.

Une habitante du nom de Meli Donaire et elle-même propriétaire d’un chien assistait à la scène et a décidé de la filmer. Se faisant appeler “@melialejo1” sur TikTok, elle a partagé la vidéo sur le réseau social où elle est rapidement devenue virale, ayant généré 2,6 millions de vues.

Voici la séquence en question, relayée par The Dodo :

La quête d’une famille pour ce chien

On y voit donc l’adorable chien balançant le ballon en l’air en enchaînant les coups de museau, seul ou aidé par la foule attendrie. Plusieurs personnes se sont, en effet, prêtées au jeu, lui renvoyant le ballon pour qu’il puisse continuer à s’amuser le plus longtemps possible.

Meli Donaire confie à The Dodo que ce moment était particulièrement touchant et qu’il a apporté encore plus de joie et de spontanéité à la parade.

Beaucoup parmi les habitants de Rivadavia connaissent ce chien. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs l’habitude de le nourrir. Parmi eux figure Anna Gutierrez, qui s’est donné pour mission de lui trouver une famille aimante pour toujours. "C'est un amour et un ange" dit-elle du quadrupède.

Anna Gutierrez / Facebook