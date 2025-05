Un Golden Retriever passionné de bâtons se joint à une équipe d’élagage d’arbres et répand sa bonne humeur (vidéo)

À 1 an, ce Golden Retriever a déjà des goûts très affirmés. En balade, il a toujours un bâton à transporter et rentre fier de sa trouvaille. Lorsqu’une équipe d’élagage a commencé à travailler près de chez-lui, la fascination l’a emporté. Sa plus grande envie a été exaucée : apporter lui-même son bâton et participer à l’opération.