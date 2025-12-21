« Je n'arrive pas à croire qu’il s’agit du même chien », l'adoption transforme un pensionnaire de refuge peureux en un compagnon plein de vie (vidéo)

Ouvrir son cœur et les portes de son foyer à un chien provenant d’un refuge, c’est souvent accueillir un tourbillon d’émotions, de surprises et de belles transformations. L’histoire de Tiki en est un parfait exemple. Longtemps marqué par la peur, ce chien a trouvé au sein de sa nouvelle famille bien plus qu’un toit ; il vit un véritable renouveau. Aujourd’hui, il rayonne au point de chambouler le quotidien de ses humains et celui de centaines de milliers d’internautes qui suivent son évolution sur les réseaux sociaux.

En adoptant Tiki dans un refuge, ses propriétaires n’ont pas fait que lui sauver la vie et l’embellir ; ils ont également changé la leur. C’est le message qu’ils font passer à travers les vidéos qu’ils postent régulièrement sur le compte Tiktok “@tikiplustwo”, consacré à ce chien, mais aussi à ses 2 congénères faisant partie de sa famille. Un compte suivi par plus d’un demi-million de followers.

L’une de ces séquences, mise en ligne récemment, est particulièrement émouvante, car elle montre à quel point l’adoption l’a métamorphosé en même temps qu’elle a transformé l’atmosphère de la maison.

“Je n'arrive pas à croire qu’il s’agit du même chien qui refusait autrefois de quitter sa cage”, peut-on lire en légende de cette vidéo devenue virale, ayant généré près de 400 000 vues depuis sa publication le 18 novembre 2025.



@tikiplustwo / TikTok

On y découvre un Tiki débordant d’enthousiasme et de bonheur, sautillant, remuant la queue, s’amusant avec ses jouets, plein de vie, profitant de l’amour de ses humains, ainsi que de l’amitié des autres chiens du foyer, appelés Meyer et Gaia.

“Te souviens-tu de notre vie avant lui?”

L’adoption a réveillé son âme de chiot alors qu’il avait perdu toute joie de vivre au refuge, mais elle a également “changé l’ADN de la maison en quelques mois”, indique le texte incrusté.



@tikiplustwo / TikTok

Tiki a véritablement apporté une nouvelle dynamique à cette famille qui a cru en lui. “Il est celui qui aboie, qui fait des bêtises, qui nous fait dire : ‘Te souviens-tu de notre vie avant lui?’” poursuit l’auteur de la vidéo, que relaie PetHelpful et que voici :

A lire aussi : "Maintenant, on ne croirait jamais qu’il s’est passé quelque chose", une vétérinaire sauve sa chienne de la paralysie totale (vidéo)